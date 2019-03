Tenemos que hablar de la música de Capitana Marvel

Capitana Marvel, protagonizada por Brie Larson en la piel de la superheroina, se estrenaba en cines el pasado 8 de Marzo coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer. Acogida con gran expectación - y aunque le han salido tanto defensores como detractores -, no se puede negar que uno de los grandes aciertos de la cinta es la música.

Ambientada en 1995, Capitana Marvel cuenta en su banda sonora con Connection de Elastica, tema central de la película y probablemente uno de los más significativos del britpop noventero; pero a lo largo de la cinta escuchamos muchas otras canciones clásicas a cargo de bandas como Hole con su éxito Celebrity Skin, Nirvana y Come As You Are, No Doubt con Just a Girl o Only Happy When It Rains de Garbage, entre otras.

Como informa Billboard, el interés por estas canciones se ha disparado en Estados Unidos, donde, según los primeros informes de Nielsen Music, Capitana Marvel ha generado sustanciosas ganancias a estos hits.

En total, las 13 canciones que se escuchan en la película obtuvieron un aumento del 464 por ciento en ventas en Estados Unidos en los primeros días de emisión del filme dirigido por Anna Boden y Ryan Flec. De ellas, la más vendedora con diferencia ha sido Celebrity Skin de la banda de rock Hole (liderada por Courtney Love), cuyas ventas se han incrementado un 2,222%.

Capitana Marvel también cuenta con una banda sonora original creada por Pinar Tropak, una compositora turco-alemana que también ha puesto música a cintas como Liga de la Justicia o Breaking Point. Sin embargo, ha sido la selección de temazos de Capitana Marvel la que ha hecho las delicias de quienes fuimos jóvenes en los noventa. La música ha estado supervisada por Dave Jordan y está claro que con ella se ha querido dar visibilidad a la música hecha por mujeres, que vivió en esa década uno de sus mejores momentos.

El rock domina claramente esta banda sonora, pero también escuchamos canciones de TLC o de Des'ree. Todo ello sin desmerecer a los chicos, pues también encontramos verdaderas joyas de R.E.M., Linkin Park y Nirvana.