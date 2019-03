Jon Z y Enrique Iglesias - Después que te perdí [2019]

Ya lo había anunciado hace unos días, Enrique Iglesias se unía a Jon Z para lanzar una nueva versión del tema Después que te perdí, del trapero portorriqueño. Una balada urbana en la que el cantante se lamenta de un amor que ha perdido y que recalca lo mucho que uno empieza a valorar lo que tenía cuando ya no está.

Juntos han grabado un remix que no está pensado para hacernos bailar pero sí encogernos el corazón y es que, es inevitable no empatizar por el que sufre por amor.

“Otro logro”, escribía Jon Z en sus redes un día antes de lanzar esta colaboración, “gracias a todos los que me apoyan. Muy pocos saben lo mucho que me he jodío y me sigo jodiendo para seguir creciendo! Estoy trabajando duro día y noche para darles lo mejor de mí! Mañana hacemos historia”.

Los dos cantantes se marcharon a las nevadas montañas de Colorado, en Estados Unidos para rodar el vídeo bajo las órdenes del cubano Alejandro Pérez. Y así es como se queda uno cuando pierde lo que más quiere, helado.

Jon Z publicó su tema el día de San Valentín y parece ser que Enrique Iglesias reconoció el potencial que tenía y se puso en contacto con él para grabar esta colaboración. “Me sorprendió”, reconoció el trapero a Billboard, “admiro a Enrique desde que era niño”.

La canción es una de esas composiciones corales que firman Jon Z, Enrique Iglesias, Duran The Coach, Martín Rodríguez Vicente, Roberto Arturo Tejada Pérez y Marcos Sánchez, aunque hay que reconocer que no hubo cambios entre la primera y la segunda versión que permanece fiel a la original. “No se hicieron cambios. La idea era un dúo y realmente, para mí, fue un honor”, reconoce Jon Z.

Y parece que han hecho buenas migas, no hay más que ver cómo durante el rodaje compartieron el cumpleaños del hijo pequeño del portorriqueño. Enrique era uno más entre los que le cantaban la canción que tocaba en su día. También estaba Shakira Z, la mujer de Jon Z y madre de sus dos hijos.

Así que, esta colaboración se ha convertido en el primer tema que lanza Enrique Iglesias en este 2019 y, además, su primera incursión en el trap, un género en auge. Eso demuestra la capacidad de adaptación que tiene el español que está al día de lo que se cuece en las calles.

El próximo 7 de diciembre tendremos la oportunidad de tenerle en España en directo, algo que no sucede muy a menudo. Todavía puedes comprar tu entrada para vele en el Wizink Center y esperemos que, para entonces, haya publicado nuevo álbum, que hay ganas.