26 de 42 Marta Sánchez y Carlos Baute volvieron al escenario para entregarle el primer premio de su carrera en solitario a Blas Cantó. Se lo dedicó a su madre que era la que ponía Cadena Dial en el coche para que él cantara todos los temas. "Gracias por dejarme crecer de una manera libre", dijo, "me enseñó que el fútbol no era de niños y las muñecas no eran de niñas. Yo jugué mucho con muñecas. Quiero pedir a los padres que escuchen a sus hijos porque quizás sean sus hijos los que mañana suenen en la radio".