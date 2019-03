2 de 5 Aitana y su equipo decidieron denominar Tráiler a ese primer EP de 6 canciones porque suponía un pequeño adelanto de lo que estaba por venir, la primera parte de un álbum más completo. Esperemos que por el bien de todos y, sobre todo, por el de Aitana, la continuación de Tráiler no se llame ni Película ni Serie. El otro día, sin quererlo ni beberlo, soñé que iba a llamarse Aura, y la verdad es que no me disgustó la idea…