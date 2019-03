Taxi a Gibraltar, Escape Room y El Gordo y el Flaco, los grandes estrenos de cine de la semana

Esta semana te recomendamos ir al cine a ver dos producciones españolas: Onyx, los reyes del grial y Taxi a Gibraltar.

Pero si prefieres apuestas internacionales, podrás escoger entre Escape Room, el biopic El Gordo y el Flaco (Stan & Ollie), el drama Beautiful Boy. Siempre serás mi hijo y el film de aventuras juveniles El niño que pudo ser rey.

En esta dramedia biográfica se presenta la vida de los dos actores que hicieron mundialmente famosa la expresión "El Gordo y el Flaco", conquistando al público del Reino Unido y el resto del mundo con sus interpretaciones de la cómica pareja.

John C. Reilly (Kong: La isla calavera) y Steve Coogan (Y nadie más que tú) lideran el reparto en esta producción dirigida por Jon S. Baird (Filth, el sucio, Cass).

Historia que narra el drama de un padre que observa el intento de su hijo por salir del mundo de las drogas, concretamente de su adicción a la metanfetamina.

Steve Carell (El vicio del poder) y Timothée Chalamet (Hostiles) protagonizan este drama y Felix Van Groeningen (Alabama Monroe, Bélgica), lo dirige.

Cine de aventuras en el que un desvalido niño de doce años descubre la famosa espada Excalibur, situación que cambiará su vida para siempre.

Escrito y dirigido por Joe Cornish (Attack The Block), el film cuenta con las actuaciones de Louis Serkis (Alicia a través del espejo) y el novel Dean Chaumoo.

Cuando en pleno siglo XI, una plaga asoló Egipto, el Sultán pidió ayuda al califato de Denia. En gratitud por el auxilio recibido, estos entregaron a Denia un codiciado objeto dentro de la cristiandad: el cáliz de la última cena de Jesús.

Roberto Girault (La leyenda del diamante, Ilusiones S.A.) es el director de esta película protagonizada por Jim Caviezel (Plan de escape) y María de Medeiros (El asesino).

Un viaje en taxi en pro de descubrir si es verdad la promesa de encontrar un cargamento de oro perdido en los túneles de Gibraltar, llevará a tres pobres desesperados a iniciar el viaje más extraño de sus vidas.

Dani Rovira (Thi Mai, rumbo a Vietnam) y Joaquín Furriel (El hijo) son los protagonistas de esta comedia dirigida por Alejo Flah (Sexo fácil, películas tristes).

Nuestra recomendación de la semana:

Seis desconocidos se encuentran en una habitación mortal, sin saber como han acabado. Todos deberán usar su ingenio para tratar de sobrevivir.

Thriller dirigido por Adam Robitel (Insidious: La última llave, The Taking of Deborah Logan), que cuenta con las interpretaciones de Taylor Russell (Hot Air) y Deborah Ann Woll (The Automatic Hate).