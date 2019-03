Roxette celebra los 20 años de ‘Have a nice day’ con una edición especial

Después de vender más de 80 millones de discos desde su formación en 1986, Roxette se puede calificar fácilmente como uno de los grupos pop más grandes y duraderos del mundo. Esta primavera, el dúo celebra el vigésimo aniversario de su álbum Have A Nice Day, que por primera vez se lanza en vinilo, y un álbum doble.

Fue el 22 de febrero de 1999 cuando el esperado sexto álbum de estudio de Roxette llegó a las tiendas de discos, precedido por el gran éxito Wish I Could Fly. Habían pasado casi cinco años desde el álbum anterior, ¡Crash! ¡Auge! ¡Bang!, pero ni Marie Fredriksson ni Per Gessle estuvieron parados entre un disco y otro.

Roxette volvió así a un nuevo paisaje del pop en el que el mapa musical se había rediseñado ligeramente durante la última parte de los años 90. La ruptura internacional de Roxette en 1989 allanó el camino para una nueva generación de artistas pop suecos, compositores y productores, una pandilla de jóvenes que regresaron para recoger la nueva competencia.

Así recuerda Gessle ese disco, como un punto culminante en la carrera de la banda: “Creo que Have A Nice Day podría ser nuestro mejor álbum, tal vez el único que resultó ser el que se esperaba. Probablemente sea porque el descanso de cinco años permitió el suficiente tiempo para que crecieran muchas canciones. Escribí algunas de mis cosas más fuertes, y Waiting For The Rain y Beautiful Things de Marie se encuentran entre las mejores canciones que ha hecho para Roxette”, recuerda.

Grabado entre Estocolmo y Marbella

Have A Nice Day se grabó en el sur de España, así como en Estocolmo durante la mejor parte de 1998, y de muchas maneras recargó las pilas a la banda en el proceso. El resultado fue un sonido de Roxette actualizado y otro éxito internacional de ventas multimillonario. Fueron cinco años, pero 14 canciones y 55 minutos de música le dieron a los fans de Roxette un montón de alegrías.

El primer sencillo Wish I Could Fly se convirtió en la canción más reproducida en la radio europea en 1999, y los otros tres singles Anyone, Stars y Salvation también dejaron huella, entre otras cosas gracias a los vídeos espectaculares y ligeramente surrealistas.

Roxette celebrates "Have A Nice Day" 20th Anniversary!💥 🎶 Original CD will be released 12th of April as a double yellow vinyl album.

Es probablemente el álbum de Roxette que exploró nuevos territorios musicales de manera más consistente y divertida; el techno pop con un coro de niños en Stars, el drama inspirado en los 60 en Waiting For The Rain, el toque de guitarra en Pay The Price, por no mencionar la obra maestra minimalista que se pasa por alto Staring At The Ground.

“Estábamos probando muchas cosas diferentes en Have A Nice Day, mezclando canciones de guitarra con ritmos de baile impulsados por una caja de ritmos, y agregando más cuerdas que en cualquier álbum anterior. Se puede decir que está grabado por una banda con un gran presupuesto, tal vez demasiado grande”, sonríe Gessle.