Muere la hermana de Louis Tomlinson, Félicité, con tan solo 18 años

Un duro golpe para Louis Tomlinson, otro más. Acaba de perder a su hermana Félicité Grace, de tan solo 18 años, a causa de un paro cardíaco. Según informan diversos medios ingleses como Mirror y The Sun, la hermana del cantante sufrió un desvanecimiento el este miércoles 13 de marzo en su domicilio. Dos ambulancias acudieron a la casa, pero ninguno de los equipos médicos pudieron hacer nada por su vida.

La noticia ha debido destrozar al artista británico, que hace tan solo dos años despedía también a su madre, Johannah Deakin, que fallecía a los 43 años víctima de leucemia. De hecho, hacía tan solo unos días que Louis Tomlinson había publicado su canción Two Of Us, un tema muy emotivo dedicado a su madre.

Precisamente el miércoles, LOS40 charlamos por teléfono con Louis Tomlinson para hablar de esta canción y de su próximo disco en una entrevista que publicaremos próximamente.

Ver esta publicación en Instagram Family ❤️ Una publicación compartida de Félicité Tomlinson (@felicitegrace) el 30 Dic, 2018 a las 4:30 PST

Después de la tragedia, el artista "ha cancelado toda la promoción, incluida su actuación en Comic Relief esta semana", según han informado los medios británicos.

Félicité Tomlinson tenia solo 18 años, era conocida entre sus amigos como Fizzy y su círculo cercano la describía como "una joven adorable, cariñosa, brillante, apasionada, popular y hermosa".

Félicité Tomlinson, en una imagen de Instagram. /

Todo nuestro amor para él y su familia en estos momentos tan difíciles.