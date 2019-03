Famous será Dios en el musical de La Llamada

Los Javis, Javier Ambrossi y Javier Calvo, fichan a Famous para interpretar a Dios en el musical de La Llamada. Una gran oportunidad para el ganador de Operación Triunfo 2018, que hará este papel durante todos los miércoles y jueves de abril. De momento.

No es la primera vez que los directores y guionistas fichan a un triunfito para sumarse al elenco de La Llamada, su aclamado musical que lleva en el Teatro Lara de Madrid desde el año 2013. Nerea y Raoul ya han probado lo que se siente sobre las tablas, ahora le toca el turno a Famous.

Ayer, 14 de marzo, desde la cuenta oficial de La Llamada anunciaban en Twitter: "Te invitamos a la función de esta noche con 3 amigos si adivinas el nuevo DIOS de los miércoles y jueves de abril". Las respuestas no tardaron en llegar, sumando un total de 400 y, entre ellas, Famous era el nombre más repetido. A los fans, ¡no se les escapa una! Horas después lo confirmaban y la noticia era acogida con gran alegría.

Famous cantará algunas canciones de Whitney Houston como I have nothing o Step by step, algo que sabemos que hace sobradamente bien. Sin embargo, ahora se enfrenta al reto de interpretar. ¿Qué tal lo hará el sevillano? Si has seguido su trayectoria en la academia, no tendrás ninguna de que este papel le viene como anillo al dedo.

La Llamada no es el único proyecto de Los Javis en el que han contado con Famous, también hará un cameo en la tercera temporada de Paquita Salas, de la que acaba de empezar el rodaje. Junto a él, también hará un pequeño papel Miki, compañero de edición y representante de España en Eurovisión.

El ganador de Operación Triunfo ya está trabajando en su primer álbum del que todavía no hay noticias, pero todo apunta a que su primer single será en inglés y lo podremos escuchar en verano.