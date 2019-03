‘Vacía sin mí’: El nuevo videoclip de Ozuna se parece mucho a los de Rosalía

Ozuna o "negrito ojos claros" como él mismo se presenta en sus canciones, acaba de estrenar un nuevo tema llamado Vacía sin mí junto al cantante urbano Darell. La canción trata sobre una relación que se ha terminado pero la chica quiere volver y Ozuna le recomienda que no le busque, que ya le ha superado.

Vacía sin mí no está a la altura de otros hits del puertorriqueño como Baila, Baila, Baila que se sitúa en el tercer puesto de las canciones más vendidas en España, o su ya clásico Criminal junto a Natti Natasha. No es pegadiza ni sorprendente. Además, la letra deja mucho que desear, he aquí mi verso favorito: "Cuando tú naciste te maldijeron. Mami, Dios bendiga a los doctores por el culo que te hicieron."

La puesta en escena es lo más espectacular de Vacía sin mí. El videoclip solo lleva un día en YouTube y ya acumula más de un millón y medio de visualizaciones. Sin embargo, la propuesta no es del todo original. Camiones, ropa deportiva, bailarinas, una mujer como protagonista... Lo hemos visto antes. El propio Ozuna expresaba: "Queríamos presentarle al público una propuesta completamente diferente." Pero, tal vez, al público de Rosalía no se lo parezca.

Los camiones omnipresentes en Vacía sin mí los vimos primero en Malamente y después en Pienso en tu mirá de la artista catalana. En torno a estos vehículos y a los efectos de luces gira toda la propuesta del videoclip de Ozuna. No estamos hablando de un plagio, ni mucho menos, pero sí hay una clara influencia. Además, algunos planos son bastante parecidos.

Pienso en tu mirá de Rosalía arriba, Vacía sin mí abajo / Capturas de YouTube

No nos extraña esta inspiración pues Rosalía se ha convertido en todo un referente de los audiovisuales musicales. Sus videoclips, abarrotados de simbolismos, se convierten en una obra de arte. Vacía sin mí está dirigido por Nuno Gomes, un experto en videoclips de género urbano que seguro que conoce el trabajo de Rosalía.

Pienso en tu mirá de Rosalía, Vacía sin mí abajo / Capturas de YouTube

Ozuna está viviendo el mejor momento de su carrera musical, acaba de lanzar su tercer álbum de estudios Nibiru en el que se incluye Vacía sin mí, Cama vacía o Te soñé de nuevo.