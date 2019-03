David Guetta consigue que una de nuestras artistas haga una versión en español de ‘Titanium’

David Guetta y su chica, la actriz cubana Jessica Ledon, han compartido un domingo de amigos con Beatriz Luengo y Yotuel Romero. Parece que los orígenes unen…bueno, y la música, porque, en realidad, parece que no pueden resistirse a ella cuando se juntan con amigos.

Eso nos ha permitido ver a nuestra artista cantar una versión en español de Titanium con su buen amigo Alean Imbert al piano. No puede compararse con la original de Sia porque cada una le aporta su toque especial, el de Luengo, desde luego, con mucho más quejío.

Lo que no sabemos es si este encuentro, que ellos definen como jamming, ha dado más frutos que este vídeo que ellos mismos han compartido en redes. Ya conocemos de sobra la faceta como compositora de Luengo y nos preguntamos si no habrán creado alguna canción nueva en la que ella y Guetta compartan créditos.

De momento, ha demostrado que podría ser una de las voces que encajarían con alguno de los temas de Guetta. Orgullosa de ser latina, se ha llevado Titanium a su terreno. Un tema de 2011 que se incluía en el álbum Nothing but the beat del DJ y que tenía historia con el tema de la vocalista.

La había compuesto, entre otros, Sia que le envió una demo a Mary J Blige que grabó su versión, se filtró y finalmente nunca se materializó. Guetta prefirió sacarla con la voz de Sia, una voz con menos nombre que la de otros que aparecían en su disco que aportaba un punto de frescura y alma que al DJ logró conquistarle.

Y eso que Sia había compuesto la canción pensando en Katy Perry que no quería cantar con Guetta, de ahí que las cosas salieran de otra manera.

No sería mala idea que ahora, grabaran una nueva versión con letra en castellano y que Luengo pusiera voz. Sin duda, sería el momento ahora que lo latino parece ganar cada día más terreno. ¿Os imagináis un disco de Guetta con versiones en español de sus grandes éxitos? Ahí dejamos la idea y, mientras, disfrutamos de este fructífero domingo entre amigos.

El vídeo, en apenas ocho horas ya había acumulado más de 100.000 visualizaciones. “Gracias David! Me inspiras. Gracias por darme la oportunidad de mostrarte cómo suena Titanium en español”, escribía en redes la cantante.

“Qué artista! Qué grande!”, añadía Pastora Soler o “precioso! Versión en electrónica en español con tu voz sería…”, añadía Sofía Cristo.