'Wonderful life', el tema cargado de ironía que llevó a Black al nº1 de LOS40

No todo el mundo sabe que Wonderful life es una canción cargada de ironía, y que cuando Black la escribió "estaba siendo sarcástico". El artista británico atravesaba entonces "un año terrible" porque "no tenía casa, mi primera mujer me había echado, la compañía discográfica me había echado, había tenido un accidente de coche…". Esa 'vida maravillosa' es la que dio origen al mayor éxito de Black en sus más de tres décadas de carrera.

Diez semanas se mantuvo Wonderful life en la lista de LOS40. Debutó en enero de 1988 y fue ascendiendo de forma consecutiva hasta alcanzar la posición máxima casi dos meses después, cuando llegó al nº 1 el 19 de marzo.

Wonderful life es una canción del artista británico Colin Vearncombe, conocido mundialmente como Black. La primera vez que se publicó fue en 1986, con el sello independiente Ugly Man Records, y alcanzó el puesto nº 72 en la lista de singles de Reino Unido. Fue suficiente para llamar la atención de A&M Records, que le fichó y en Junio de 1987 lanzó Sweetest smile. El tema, inspirado en el divorcio de Vearncombe, logró el puesto nº 8 en Reino Unido. La discográfica relanzó entonces Wonderful life, y esta vez se convirtió en un éxito masivo a nivel mundial. Igualmente, publicó un álbum homónimo que sumó entonces más de un millón y medio de copias.

Aunque Wonderful life fue el primer álbum de Black, el músico de Liverpool llevaba más de cinco años componiendo y grabando singles sin repercusión alguna. En 1984 lanzó con WEA dos sencillos, pero después le despidieron. Fue una época muy dura para el artista ("fue un año terrible"): estaba hundido, apenas se podía permitir un poco de pan y leche. Un día, cuando regresó de la tienda, escribió Wonderful life en 10 minutos.

Black - 'Wonderful Life'

Consecuencia de un año “terrible”

En el backstage, al comienzo de su tour de 1993, Colin reflexionaba así sobre Wonderful life y Sweetest smile: "Es otra de las abundantes ironías de la vida porque mi primer matrimonio era un desastre de dimensiones descomunales, y yo había terminado escribiendo un par de canciones que fueron las más exitosas de todas las que había hecho jamás. Mi ex mujer es indirectamente responsable de que yo tuviera este éxito. Es algo que me hace sonreír".

El artista amplió con detalle las desgracias que originaron Wonderful life en sus declaraciones a la revista británica Uncut: "Había tenido un par de accidentes de coche, mi madre estaba gravemente enferma, yo había sido despedido de mi compañía discográfica, mi primer matrimonio se había ido a pique y yo era un 'sin techo'. Entonces me senté y escribí esta canción llamada Wonderful life”. Así pues, Wonderful life (Vida maravillosa) es un título cargado de ironía "Yo estaba siendo realmente irónico cuando la escribí. La mayor parte de la gente se lo tomó al pie de la letra, pero ¿por qué deberían pensar lo contrario?”.

El vídeo de Wonderful life se rodó en blanco y negro en los alrededores de la costa inglesa de New Brighton y en Wallasey, cerca de la ciudad natal de Black, Liverpool. Incluye imágenes del faro o del paseo marítimo. Fue dirigido por Gerard De Thame y ganó un premio en el Festival de cine de Nueva York en 1988.

Colin Vearncombe, más conocido como Black, en un concierto en Edimburgo en 2014. / (Roberto Ricciuti/Redferns via Getty Images)

Llegó al éxito, pero fue muy fugaz

Nunca más Black reprodujo el éxito comercial de Wonderful life, aunque continuó trabajando y ampliando su catálogo: ocho álbumes de estudio como Black, y seis con su propio nombre, además de directos y recopilatorios. Colin Vearncombe atribuyó su fracaso después del éxito de Wonderful life a desavenencias con su sello. Esto provocó que dejara de escribir canciones y se convirtió en "su único arrepentimiento", tal y como confesó en una entrevista con el escritor David Sedgwick en 2014.

A lo largo de los años Wonderful life revivió repetidamente en otras voces. El tema fue versionado por muchos artistas y a Black le gustaba: "Disfruto cuando la gente canta mis temas, siempre y cuando no hagan trucos circenses con mis canciones. Nunca hubiera estado interesado en que Michael Ball hiciera mis canciones, pero si Rex Harrison siguiera todavía vivo, hubiera sido magnífico que las interpretara con ese estilo suyo, mitad hablado, mitad cantado".

Black y Wonderful life es un tándem indisoluble. Tanto que en los titulares de muchos medios de comunicación, es habitual que al hablar de Black se mencione a continuación a su tema estrella. El artista británico falleció el 10 de Enero de 2016 como consecuencia de un accidente de tráfico cerca del Aeropuerto Cork en Irlanda (donde residía). Tenía 53 años.

Zucchero - 'Wonderful Life'

Wonderful life es una canción clave en la carrera de Black, la que le lanzó al estrellato internacionalmente (aunque fuera fugaz). Vendió millones de copias en todo el mundo y desde su lanzamiento original, la canción ha sido interpretada por una sucesión de artistas de todo el mundo en una amplia variedad de géneros y estilos. Ace of Base, Tina Cousins, Zucchero, Julio Iglesias Jr., Kate Ryan o Tony Hadley (Spandau Ballet) son solo algunos de los artistas que han hecho suya la composición de Black.

Wonderful life nunca ha caído en el olvido, ha trascendido a través de los años debido a las muchas versiones y a su utilización frecuente como sintonía en series de televisión y anuncios. Es una especia de 'banda sonora' de nuestras vidas que va y viene.