Hijoepu*#: La explosiva colaboración de Karol G y Gloria Trevi

Hijoepu*# es el resultado de la unión de dos generaciones del pop latino: la veterana Gloria Trevi y la joven estrella Karol G. Como no podía ser de otra manera, ambas han lanzado todo un temazo.

El videoclip, dirigido por Pablo Croce, viene cargado de girl power. Hijoepu*# está dedicada a todos esos príncipes que resultaron ser rana. "Antes de conocerte, me jurabas amor eternamente. Decías ser un hombre diferente (...) En verdad decirlo no me asusta: resultaste ser un hijuep*", dice la letra.

Gloria Trevi, con 51 años, aparece espectacular en el videoclip. Parece que los años no pasan por ella y con este tema, promete volver a estar en lo más alto de las listas musicales. El vídeo, que lleva subido a YouTube tan solo tres días, acumula 5 millones y medio de reproducciones y se sitúa entre las tendencias de la plataforma.

El título de la canción, Hijoepu*#, nos recuerda inevitablemente a la nueva canción de Maluma HP, aunque este haya sido más sutil y misterioso. ¿Es hijo de puta la nueva palabra de moda del género urbano? No sabemos si es por evitar la censura, pero al igual que Maluma, ni Trevi ni Karol G se atreven a decirla completa en su canción.

Con hijoepu*#, estas artistas tan talentosas vuelven a demostrar todo su potencial y su fuerza. En este caso, se convierten en heroínas de una película de acción para torturar al hombre que las ha tratado mal. Puede convertirse en todo un himno para las relaciones fracasadas, sobre todo, cuando uno de los dos miembros ha herido al otro.

La canción ha sido compuesta por las propias Karol G y Gloria Trevi junto a Mario Cáceres, autor de otros éxitos como Felices los cuatro de Maluma o Me gustan mayores de Becky G.

¿Qué te parece hijoepu*#? ¡A bailar!