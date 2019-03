Decepción con un mentalista de ‘Got Talent’ al que Paz Padilla pilló el truco

La nueva entrega de 'Got talent' tuvo un número de magia que fascinó a Risto, el más duro de los jueces, pero decepcionó a Paz Padilla, la más benévola.

Y es que Juanma González llegó al escenario del programa para hacer soñar a los jueces y a los espectadores con una actuación en la que adivinaba lo que pensaban.

Paz Padilla: "Me siento defraudada"

El mentalista hizo que tanto el publicista como la humorista cogieran una libreta llena de destinos vacacionales y se quedaran con uno. El primero escogió Egipto y Juanma lo adivinó, mientras que la segunda pensó en Ibiza y también hizo lo mismo.

Los cuatro jueces de Got talent en la actuación / Mediaset

Pero mientras los tres jueces transmitieron su asombro e impacto por lo que había hecho, Paz dejó a todos fríos: "Sabes que no ha sido fácil porque yo sí lo he visto y tú sabes que lo he visto. Me siento un poco defraudada porque yo también quería soñar como ellas".

Risto le discutió que "hay algo mucho más importante de si se ve o no lo que hay detrás. Es que delante hay un artista y lo has defendido como muy poca gente lo ha hecho aquí. A mí me has hecho volver a creer", aseguraba.

Aún así, la humorista le dio un "no". Pero el resto le dieron un "sí", por lo que volverá a la siguiente fase.