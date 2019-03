¿Qué traman Sebastián Yatra y Tini cayéndose de una vespa?

¡Sebastián Yatra no para! El artista colombiano está a punto de lanzar su nuevo disco Fantasía, que podremos escuchar completo por fin el 12 de abril, pero, poco a poco, va lanzando pequeñas píldoras para que la espera sea más llevadera. Hemos escuchado Un Año, el temazo que tiene con Reik, y todo apunta a que está trabajando con Aitana.

Pero no será con la única chica con la que le vamos a escuchar en los próximos meses. Parece que este viernes vamos a tener nuevo tema de Yatra en el mercado. Pero no solo eso, sabemos que se trata de una colaboración con Tini.

Este viernes, 22 de marzo, estrenarán Cristina. Así lo han anunciado en sus cuentas de Instagram. Bajo el hashtag #Cristina. De hecho, el artista colombiano ya ha publicado un pequeño adelanto en su cuenta de Instagram. En él vemos a los dos cantantes subidos en una vespa. Eso sí, no terminan muy bien, ¡y es que se caen de la moto! A eso lo llamamos empezar con el pie izquierdo.

“Esto no me hace nada orgulloso, ni me causa risa… tengo mucha vergüenza. Perdón Tini. Cristina, este viernes 22.03.19”, ha escrito el joven junto al vídeo. No sabemos si la caída forma parte del videoclip o fue real, pero (teniendo en cuenta que no sufrieron daños) nos encantaría verla.

Además, Sebastián, también ha compartido la portada del single. Lo vemos en blanco y negro, con una guitarra y sin camiseta. ¡Todo un rompercorazones!

Ver esta publicación en Instagram #Cristina 🎼 ESTE VIERNES 22.03.19 Una publicación compartida de Sebastian Yatra (@sebastianyatra) el 17 Mar, 2019 a las 5:00 PDT

Seguro que este single continúa avivando los rumores sobre una posible relación entre Tini y Yatra. Los fans han visto varias fotos de ellos juntos las últimas semanas, dando mucho que hablar. O, quién sabe, quizá solo se encontraban trabajando en este tema y tienen una gran amistad.

Habrá que esperar hasta el viernes para poder escuchar el tema completo. ¡Nos morimos de ganas de saber quién es Cristina!