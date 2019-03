3 cosas irrepetibles que vivirás en LOS40 Básico Opel Corsa de Vanesa Martín

Este próximo 25 de marzo celebramos el primer LOS40 Básico Opel Corsa de la temporada. Vanesa Martín es la protagonista de este concierto tan especial, un show para el que puedes ganar entradas creando una frase con sentido, sentimiento y emoción a través de títulos de canciones de Vanesa Martín.

El teatro Barceló acogerá este concierto a partir de las 20:30 horas del lunes, un concierto para el que la malagueña tiene preparadas varias sorpresas. Entre otras muchas, hay tres cosas que vivirás y que tardarás mucho tiempo en olvidar.

En primer lugar, la atmósfera que se respira en LOS40 Básico Opel Corsa. Este concierto se celebra para un público muy reducido en el que la artista se muestra cercana, personal y en total conexión con sus seguidores. Vamos, un lujo en toda regla.

Por otro lado, si por algo se caracterizan estos conciertos es por el buen rollo y la complicidad que hay en el público. Entre todos vosotros conseguís crear en el concierto una especie de familia en la que se respira la felicidad y la admiración por un mismo artista. Esto es algo único, algo que en grandes recintos no es tan sencillo que ocurra y que confiere un aura mágico al concierto.

Por último, Vanesa Martín tiene preparadas algunas sorpresas que no podemos desvelar, pero hay una cosa que tardarás mucho tiempo en olvidar. Sobre el escenario ocurrirá algo que no imaginas y que tiene que ver con la música, como no podía ser de otra forma.

Ya sabes que aún estás a tiempo de participar en nuestro concurso y llevarte un pase doble para LOS40 Básico Opel Corsa, un concierto único de Vanesa Martín en el que podrás disfrutar de la artista desde la cercanía y la intimidad.