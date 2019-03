Billie Eilish ha hecho su álbum debut en su dormitorio

Seguro que en estos días están escuchando mucho el nombre de Billie Eilish y es que la cantante está levantando muchas expectativas con su primer álbum que publicará este 29 de marzo y algunos auguran que superará las cifras de Ariana Grande.

La verdad es que tiene muchos ingredientes para convertirse en la próxima estrella mundial y eso que tiene sólo 17 años. Fue elegida como la artista revelación en la última entrega de los Brit y sus primeros temas se viralizaron de tal manera que cada concierto que da va precedido por un ‘sold out’.

Tiene una imagen muy potente e inquietante, unas canciones que hablan de odiar, de monstruos y del innecesario amor romántico que siempre se ha asociado al pop femenino. Melodías con las que se ha identificado una nueva generación de adolescentes rebeldes que mantienen una actitud taciturna pero a la vez, desafiante.

Pero detrás de todo eso hay una chica preocupada por cuestiones como la moda o los animales. De hecho, cada miércoles saca a la venta prendas de su armario para donar lo que consigue a un programa de rehabilitación que combina perros deshauciados con presos con el objetivo de salvar animales y bajar la reincidencia de los delincuentes.

When we all fall asleep, where do we go? es el título de su esperado debut en el que ha estado un año y medio trabajando en su dormitorio. “Es como un álbum de mayoría de edad. Tengo 17 años. Lo hice casi todo por primera vez el año pasado. Así que es raro, como ya sabéis, aprendí a conducir el año pasado”, contó en una charla con Billboard.

Será el disco que tome el testigo a su EP de 2017, Don’t smile at me que incluía temas como Bellyache u Ocean eyes. En aquel momento pudimos verla en una colaboración aunque en este no se esperan. “Este álbum soy toda yo. No hay nombres”, reconoce.

Una figura clave en este disco es su hermano Finneas O’Connell que la acompaña allá donde va y que se ha convertido en el productor y coautor de algunos temas. Juntos, han dado forma a este trabajo en su propio dormitorio. “La gente suele decir: ‘Cuando piensas en cuándo empezaste a hacer la música que te gusta ahora y pasaste del dormitorio al estudio…’, nosotros pensamos: ‘No, si todavía estamos en el mismo dormitorio”, reconoció.

Ante la inminente salida del álbum acaban de publicar un nuevo single, You should see me in a crown, que lleva acompañado por un vídeo de animación creado por el prestigioso Takashi Murakami.

Aunque estuvo hace poco tocando en Barcelona el próximo septiembre volverá a nuestro país como parte de la gira mundial que iniciará el próximo verano. Este va a ser, sin duda, el año de Billie Eilish.