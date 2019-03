¿Quiénes son MayBe? El grupo que está triunfando en redes sociales

Son cuatro, son jóvenes y son guapos y ya tienen fans a ambos lados del charco. Álex, Juanmi, Álvaro y Darío forman MayBe, el grupo de pop-rock que nace en Huelva pero cuya música está traspasando fronteras.

MayBe no se alzan como promesa de la música de un día para otro, llevan juntos desde principios de 2015. Pero es ahora, cuando están recibiendo los mayores frutos de su carrera musical. Todo comenzó cuando Álex Lorenzo (voz y guitarra) subía sus propias composiciones a YouTube. Sus vídeos tenían gran acogida y poco después, se unieron a su proyecto Juanmi Parreño (voz y guitarra), Álvaro Navarro (voz y bajo) y Darío de la Rosa (batería).

El nombre de MayBe es un tributo a la canción Weightless del grupo All Time Low, hay un verso que dice: "Maybe it´s not my weekend but its gonna be my year".

Los referentes de estos onubenses son El Canto del Loco, Pignoise, Morat o 5 Seconds Of Summer. De hecho, se pueden convertir en el grupo de pop-rock favorito de esta nueva generación. Tal y como lo fueron, para los adolescentes de la primera década de los años 2000, El Canto del Loco o Pignoise. ¡Echábamos de menos un grupo de este estilo!

MayBe cantan en español y en sus canciones relatan las vivencias propias de su generación: amor y desamor con una fuerza y energías únicas. Esto se debe a que son tres vocalistas, algo pocas veces visto, lo que les otorga un estilo característico al que no tienen reparo en introducir sonidos propios.

De momento, han lanzado tres singles: Ni una noche más, Avenida Andalucía y Sin Pedir Perdón. El primero, que también cuenta con videoclip, vio la luz el pasado 30 de noviembre y está siendo una revolución en redes sociales entre los adolescentes. Los otros dos los estrenaron conjuntamente el 1 de marzo.

MayBe son un fenómeno sobre todo gracias a las redes sociales, que han sido su principal medio de comunicación entre sus fans. En un breve periodo de tiempo han conseguido más de 20.000 seguidores y cuentan con club de fans en la mayoría de las ciudades de España y también en gran parte de países de Latinoamérica: México, Argentina, Chile, Colombia, Perú...