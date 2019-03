2 de 4 Antes de su llegada a Estados Unidos, Diana Ela sufrió en sus propias carnes la crisis migratoria que padece Centroamérica. La propia artista relató su dura experiencia en LOS40 Global Show: "Estuve en Cuba hasta los 18 años y luego me mudé a Ecuador, donde viví un año. Después hice una travesía de dos meses por Centroamérica hasta llegar a los Estados Unidos. Fueron los dos meses más difíciles de mi vida, pero también los que más me han enseñado. Si no hubiera pasado eso no estaría hoy aquí".