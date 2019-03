1 de 7 Damion y África nos sorprendieron con un beso en el arranque de la gira de Operación Triunfo 2018 en Madrid. Los triunfitos confirmaron su relación ante miles de fans tras acabar de cantar Perfect en el WiZink Center. Por supuesto, los gritos de victoria y de asombro no dejaron de sonar: ante ellos se encontraba una nueva pareja. Ahora, dos meses después de que se confirmara su relación, las redes sociales de ambos están llenas de muestras de amor. Vamos, que no han parado de dedicarse bonitas palabras no aptas para diabéticos. ¡Mira, mira!