Así llegó Simply Red al Nº1 de LOS40 hace 27 años

Simply Red era ya una banda respetada de soul y pop cuando, en septiembre de 1991, publicó Stars, su cuarto disco de estudio. En esa época, Mick Hucknall era una superestrella internacional que aparecía fotografiado con celebridades de Hollywood. Pero Stars situó a Simply Red en el 'mainstream' y tanto crítica como público coincidió en calificarlo como "su mejor álbum". Tanto Something got me started como Stars mantuvieron su estatus de éxito tiempo después de su publicación e hicieron que este trabajo fuera el más vendido durante dos años consecutivos en Reino Unido y Europa.

El emblemático tema de Simply Red no faltó en la lista más importante de la radio española. Stars permaneció siete semanas entre los principales de LOS40. El 21 de marzo de 1992 alcanzó la cima y durante una semana estuvo en lo más alto de la lista.

Stars fue el segundo single del álbum, el siguiente a Something got me started. Ambas canciones, junto a las ocho restantes, habían sido escritas en la carretera, durante la anterior gira de Simply Red. Mick Hucknall se había encargado de componer letra y música de la casi totalidad del tracklist. De hecho, Stars fue el primer álbum de Simply Red cuyo repertorio, en su totalidad, era original. No contenía versiones. Así lo explicaba Hucknall a Julián Ruiz en una entrevista para 'El Gran Musical' (Canal +): "Cuando terminé la gira en marzo del año pasado (1990) me tomé un tiempo de descanso y empecé a pensar en mi situación: cómo iba mi carrera, lo que debía hacer. En ese momento sentí con mucha fuerza que debía prometerme a mí mismo no hacer el trabajo de otra gente. Pensé 'este es mi trabajo, ahora es el momento de pagar tributo a la música soul' (…) También pienso que hay demasiada gente haciendo versiones de otras canciones solo para tener éxito. Ahora os digo a todos que haciendo esto, puedo demostrar que no solo hago versiones para tener un disco de éxito".

Entre las diferentes alusiones a las que hace referencia la letra de Stars, figura la inspirada en las estrellas de la bandera de Europa. De hecho, Hucknall tiene tatuado en el brazo el símbolo federal de la Comunidad Europa.

Simply Red - 'Stars'

"Hay muchas estrellas ahora mismo"

Respecto al significado de Stars, Hucknall se lo contaba así a Joaquín Luqui en una entrevista exclusiva realizada en Londres para El Gran Musical de Canal + en 1991: "Parece que hay muchas estrellas ahora mismo. Están las estrellas de la Comunidad Europea (muestra tatuaje en su brazo derecho), las estrellas del cielo… algunas veces me gusta mirar las estrellas del cielo por la noche, cuando estoy tumbado sobre el suelo y sueño. También, las estrellas son muy interesantes para mí porque supuestamente yo soy una estrella aunque nunca me he sentido como tal. Siempre me sentí muy inseguro. Pero ahora estoy contento con ese papel, ahora me siento cómodo"

En 1991 Mick Hucknalldejaba claro que Simply Red era "esencialmente un proyecto en solitario". Coincidiendo con la presentación de Stars en LOS40, Julián Ruiz entrevistaba al artista para 'El Gran Musical'. Cuando le preguntó sobre un posible disco en solitario, el pelirrojo de Manchester aseguraba que no había necesidad: "Escribo el 80% de las canciones en todos los discos, elijo a los músicos con los que trabajo, soy el líder grupo, es mi banda ¿por qué necesito estar solo?". Pero aunque Hucknall siempre dejó claro que era el alma de un grupo "que no tiene una estructura como la de The Beatles", en 2009 (coincidiendo con el 25º aniversario de la banda) decidió romper con Simply Red y "dejar de interpretar el catálogo musical del grupo". Luego sí tuvo la necesidad de afrontar el reto de emprender una carrera en solitario bajo el Mick Hucknall.

Stars es el mejor álbum de Simply Red desde su debut en 1985 con Picture Book. El grupo de Hucknall había entrado en declive desde entonces. Al menos, eso es lo que piensa mayoritariamente la crítica internacional. Stars, y particularmente la canción que le daba título, marcó el regreso de Simply Red al top de las listas. El propio Hucknall revelaba en su entrevista para 'El Gran Musical': “Stars representa un nuevo periodo para nosotros (…) en los 90 abrimos una etapa diferente".

Mick Hucknall, de Simply Red, en 1991. / (Michel Linssen/Redferns)

Mick Hucknall nunca imaginó que Stars tuviera el impacto que tuvo: "Después de A new flame me propuse el reto de componer un álbum completo de canciones originales. Jamás habría podido imaginar que Stars obtuviera el impacto que tuvo. Verdaderamente fue un tiempo mágico".

Con Stars convertido en el álbum más vendido en 1991 y 1992, muchas cosas cambiaron para Simply Red: "Por supuesto" reconoce Hucknall "pasaron muchas cosas en torno a mí y a la banda en esa época y fue fácil caer atrapado en todo ello, pero como artista y como compositor creo que una de las cosas que recuerdo con más cariño de ese periodo es el reconocimiento que gané por el álbum con un premio Brit como Mejor Banda Británica y también un premio Ivor Novello como Mejor Compositor del Año en 1991".

En el vídeo de la canción, aparece Mick Hucknall paseando alrededor de un desierto rodeado de grandes estrellas doradas con primeros planos de él y de una mujer.

En 2016, para celebrar el 25º aniversario de Stars, Mick Hucknall regresó a la carretera y emprendió una gira (Stars Tour). El repertorio de los conciertos estaba compuesto en su totalidad por las canciones del álbum. Así lo confirmó el famoso seguidor del Manchester United: "Ahora, volviendo la vista atrás 25 años, parece que lo único apropiado para celebrarlo es interpretar el álbum con el orden original de las canciones tal y como aparecieron en el álbum".

Mick Hucknall se había mostrado inflexible respecto a que nunca más volvería a interpretar hits de Simply Red después de la gira de despedida. Es obvio que no fue así.