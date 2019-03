10 canciones para ser felices teniendo en cuenta la definición de la RAE

Si tenemos un Blue Monday implantado en la sociedad desde hace unos años, ¿por qué no también un día de la Felicidad? Desde 2013, Naciones Unidas ha celebrado el Día Internacional de la Felicidad. Porque sí, porque no hay nada más importante en la vida que ser feliz. ¿O no?

Si buscamos en la RAE lo que significa la palabra “felicidad” (ellos saben más que nadie), encontramos que la primera excepción es “estado de grata satisfacción espiritual y física”. Vamos, cualquier cosa que nos haga sentirnos bien. En LOS40, hemos recopilado diez canciones que hablan de la felicidad (y la transmiten) siguiendo al pie de la letra esta definición. Ya que el día de la Felicidad no es festivo (y no podemos alcanzar esta sensación por completo), os animamos a que sea más llevadero con estos temazos. Eso sí, esta lista no es indicada para los amantes de encerrarse en su habitación y llorar con el último disco de Álex Ubago.

PD: Os prometemos que no está Happy de Pharrell Williams.

Uptown Funk – Mark Ronson y Bruno Mars

Vale, quizá este tema no hable directamente de la felicidad, pero ¿acaso hay un artista contemporáneo que transmita más buen rollo que Bruno Mars? Uptown Funk es el remedio perfecto para los días grises. Con esa base característica y ese puente gritando “girls, hit your hallelujah”, cuando suena no podemos evitar contagiarnos de felicidad. Sí, este tema, tal y como nos dice la definición oficial de la RAE nos lleva a un “estado de grata satisfacción espiritual y físicamente”.

Grace Kelly – Mika

Bueno, podríamos escuchar el disco de Life In Cartoon Motion de Mika en bucle y estar permanente felices gracias a temas como Love Today o Relax, Take It Easy. Pero si hay un tema con el que nos da el subidón y nos ponemos a bailar y a saltar por la calle es, sin lugar dudas, Grace Kelly. Además, el tema es todo un himno a ser diferente y eso nos encanta. Bravo Mika, tu canción es felicidad en estado puro.

Solo se vive una vez – Azúcar Moreno

Mira, Azúcar Moreno lo tiene claro: “Si no quieres discutir y te quieres divertir, escúchame bien, solo se vive una vez”. Las hermanas Salazar nos invitaron a dejar de lado los problemas y disfrutar de la vida con este hit de 1996. Y es que, ¿para qué preocuparse si “solo se vive una vez”? Disfrutemos y seamos felices.

Don’t Worry, Be Happy – Bob McFerrin

Muchos deberían seguir la filosofía de Bobby McFerrin en su hit de 1988: Don’t Worry, Be Happy. No hay que preocuparse, hay que ser feliz. Sobre todo porque cuando te preocupas se te arrugará la cara y eso deprimirá a todo el mundo. ¡No lo olvides!

Dramas y Comedias – Fangoria

¿Para qué perder el tiempo en dramas pudiendo disfrutar de la vida y ser feliz? Fangoria se marcó un Mr. Wonderfull en su tema Dramas y Comedias (eso sí, a su manera) y decidió enterrar “el dolor y la pena” y olvidarse de los problemas. Sin lugar a dudas, todo un himno a la felicidad que no puede faltar en una lista de reproducción cuyo objetivo es animar.

Viva La Vida – Coldplay

Es escuchar los violines del principio de Viva la vida y, sin querer, una sensación de felicidad recorre cada parte del cuerpo. Los chicos de Coldplay se coronaron con este himno a la vida. Porque sí, Viva la vida es un tema que celebra el ciclo sin fin (que diría Mufasa). Un tema que, a su manera, transmite felicidad en estado puro: “Listened as the crowd would sing ‘Now the old King is dead! Long live the king!”

No estamos lokos – Ketama

“No estamos locos, que sabemos lo que queremos, disfruta la vida como si fuera un sueño”, cantaba Ketama en 1995. El grupo de flamenco fusión trasmitía esa felicidad por vivir y disfrutar de cada momento con este hit de su álbum de Aki a Ketama. Porque nos gusta “vivir la vida” sin dar explicaciones. ¿A caso hay algo que haga más feliz que la libertad? Ketama lo tenía claro: ¡no!

10 canciones para ser felices teniendo en cuenta la definición de la RAE

Don’t Stop Me Now – Queen

Queen lo tenía claro: nadie los iba a parar. Freddie Mercury ha entonado una de las canciones más felices de la historia. Un tema que anima a no rendirse nunca y que es perfecto para animar la moral a cualquiera en un día triste. Vamos, que es uno de los mejores remedios para un mal día. Bueno, en general cualquier canción de Queen es perfecta.

Walking On Sunshine – Katrina & The Waves

No hay nada como un día soleado para disfrutar de la vida y, ¿por qué no?, ser un poco más feliz. Walking On Sunshine, desde que salió en 1983, ha sido usado por generaciones para levantar el ánimo. ¿Serán las trompetas, la voz de Katrina o su letra optimista a más no poder? No lo sabemos, pero seguimos enganchados al tema.

Girls Just Want To Have Fun – Cyndi Lauper

Girls Just Want to Have Fun cantaba by en 1983. El tema a día de hoy se ha convertido en todo un himno de la felicidad y del empoderamiento femenino. Un tema que puede arreglar un mal día a cualquiera.