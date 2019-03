Greg, el hermano pequeño de Álvaro Soler que también canta

Álvaro Soler es uno de los artistas españoles más solicitados del momento. El artista catalán no para de cosechar éxito con su último disco Mar de colores. ¿O ya no te acuerdas de la cantidad de veces que has bailado este verano el tema de La Cintura? Además, el pasado mes de febrero estrenó su tema Loca, que ya está escalando posiciones en LA LISTA de LOS40. ¿Sus próximos planes? Nada más y nada menos que sus dos conciertos en España de la mano de LOS40.

Pero este 20 de marzo, es una fecha muy especial para Álvaro Soler: se trata del cumple de su hermano pequeño Greg. El intérprete de Bajo el mismo sol le ha dedicado una tierna foto en su cuenta de Instagram donde los vemos de pequeñitos. “Happy Birthday Little Bro! Vaya estilazo”, ha escrito Soler junto a la imagen.

Por supuesto, la foto ha recibido mies de likes y de comentarios, alabando lo tiernos que eran en su infancia. Pero nosotros hemos querido ir un poco más allá y saber quién es Greg. ¡Cuál ha sido nuestra sorpresa al descubrir que el hermano pequeño de Álvaro también canta!

De hecho, en su cuenta de Instagram, el joven ha subido varias publicaciones de covers de canciones. Frente a un micrófono y grabando con una cámara fija, Greg graba versiones de temas, dejando su sello personal.

Lo vemos cantando Vas a quedarte de Aitana, 1 2 3 de Sofía Reyes o High Hopes de Panic At The Disco. Vamos, que la vena musical viene de familia.

De hecho, en algunas de sus covers, Greg se acompaña del piano. Es más, en la última canta el tema de Sucker de los Jonas Brothers, en una versión más tranquila. Además, Greg tiene algunos vídeos en su cuenta de Youtube –que tiene abierta desde hace más de diez años-.

Como hemos podido comprobar en su cuenta de Instagram, Greg y Álvaro tienen muy buena relación. Los dos hermanos comparten muchas fotos juntos, varias de ellas de viaje. Lo mismo los vemos en Alemania practicando Windsurf (donde Greg reside según su bio de Instagram) que en Suiza.

Pero Álvaro y Greg tienen una tercera hermana, Paula, con la que también hacen piña. Quién sabe, quizá en algún momento, Álvaro se anime a cantar con su hermano.