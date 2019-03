Gesaffelstein & The Weeknd - Lost in the Fire [2019]

Mike Lévy, más conocido por su nombre artístico Gessafelstein, es el encargado de la composición de Lost in Fire. Un tema para el que ha contado con la colaboración del gran artista canadiense The Weeknd.

En enero de 2019 lanzaban este tema que se ha convertido en un hit, que acumula casi 47 millones de reproducciones en YouTube. Lost in Fire viene acompañado de un videoclip de una calidad visual excepcional, que plantea distintos conceptos abstractos para representar la pasión.

Lost in the Fire está dedicada a una mujer de la que se han enamorado perdidamente. Hasta tal punto que abandonan su faceta mujeriega para centrarse solo en ella. The Weeknd, al comienzo de la canción, ya lanza lo que es toda una declaración de intenciones: "I wanna fuck you slow with the lights on".

Gessafelstein es un DJ francés que lleva desde 2008 dedicándose a la música. Su estilo es el techno moderno y ha tenido buen ojo al aliarse con The Weeknd. Con esta combinación ha conseguido que Lost in the Fire sea su canción más escuchada en toda su carrera musical.

¡Dale al play porque es un temazo!