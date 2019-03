David Harbour: “Los actores jóvenes de ‘Stranger Things’ son muy buenos y eso me cabrea tanto…”

Muchos conocen a David Harbour como el sheriff de Stranger Things y de hecho será uno de los protagonistas de la nueva temporada que está a punto de estrenarse. “Es una temporada muy divertida, da miedo, tiene mucho humor, es un verano de amor, una temporada muy interesante”, aseguró en su paso por YU.

“Si has visto el final de la segunda temporada sabes que está ahí ese monstruo, un depredador que tiene cerebro y está intentando entrar en el mundo. Esta vez estamos peleándonos contra esa fuerza monstruosa, consciente, mala, que quiere ir a por esa pobre gente del oeste americano”, desveló sobre la trama de estos nuevos episodios.

Él forma parte del elenco de los más adultos de la serie, el resto son jóvenes, algunos casi adolescentes, que han demostrado tener un gran talento. “Son muy buenos y eso me cabrea tanto…”, admitió, “tengo que esperar a los 40 para ser tan bueno y mira estos con 13 años y tanto talento. Son muy buenos, muy divertidos, pero…tú has estado con muchos de 14 años…a veces está bien pero a veces tengo que volver a la caravana a descansar”.

Reboot de Hellboy

Pero Harbour no ha visitado España para hablar de la serie de Netflix sino para presentar su nueva peli, el reboot de Hellboy. “Es un medio demonio que tiene que provocar el final del mundo pero no quiere hacerlo porque tiene un corazón muy blandito e intenta hacerlo. Es una película sobre esta criatura que está del lado de los buenos pero no sabe… ‘¿por qué están conmigo si mis hermanos son monstruos? ¿Qué me han hecho los humanos?’… Juega con estos conceptos”, explicó.

Y como pasa en este tipo de películas de acción y monstruos, los rodajes no son fáciles. “Fue difícil porque había unas máscara, un traje de cuerpo entero que era como estar dentro de un ataúd, como enterrado, sepultado y cuando sudabas solo podía ser a través de los cuernos. Fue horroroso. Es divertido cuando lo ves en pantalla pero no cuando lo haces”, confesó.

Hellboy ya lo habíamos visto en dos ocasiones con Guillermo del Toro. Ahora, hay diferencias. “Es una interpretación nueva y, por eso, quise hacerla. Puede tener un aspecto más siniestro, más maduro, incluso las cuestione de identidad personal, provocar el final del mundo…hay mucho gore, están ahí los monstruos y no nos da miedo ver que están cortando ahí a la gente… es cruel, es brutal”, aseguró.

Pero, según Harbour, hay más diferencias. “Es más joven, más adolescente. Tiene problemas con su padre, no entiende bien por qué es único, qué lado se supone que tiene que apoyar. Su identidad está en juego como la de un adolescente. Yo, cuando tenía 15 años, me preguntaba por qué soy quien soy y por qué tengo que hacer ciertas cosas”, explicó.

“Hellboy es un tipo muy atormentado por dentro. Genéticamente le han hecho para hacer el mal pero decide defender el bien. Y eso me lleva a preguntarme sobre mí mismo y las elecciones que ha hecho en la vida, ¿qué me define a mí? Cuando me emborracho digo lo que me sale de las narices, ¿quién soy yo de verdad?”, añadió.

Aunque más monstruoso que Hellboy es el intento de compartir chiste entre el actor y Dani Mateo. Dale al play y flipa.