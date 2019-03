Lunay: “No necesariamente por hacer música urbana tengo que estar fomentando la violencia”

Lunay es uno de los nuevos nombres que empiezan a sonar con fuerza en la música urbana latina. Es de Puerto Rico pero ahora se encuentra de gira por España. Una gira llena de fechas que incluyen tres conciertos en un mismo día.

“Yo me entrego a mis fanáticos, me voy pal’ público, me tiro con ellos, comparto la mejor energía”, le reconoció a Dani Mateo en YU, “me tiro del escenario a donde ellas pero con cuidado”.

Reconoce que le da muchos quebraderos a su equipo de seguridad porque es muy impulsivo. “Me dicen, ‘hoy no puedes ir al público, mira lo pegado que está, por tu seguridad…’. Y lo primero que hacen es mirar para atrás y yo ya estoy en el público”, aseguró.

Ver esta publicación en Instagram Eso dicen.... 🎥 @kevinquiles_ Una publicación compartida de LUNAY (@lunay) el 2 Mar, 2019 a las 2:28 PST

Su historia comenzó en las redes sociales. Hacía freestyle y compartía sus vídeos. “Fue un proceso. A través de las redes sociales, subiendo mis vídeos, fueron interesándose en mí y fueron estudiando mi talento. Y le dieron tiempo. Se iban comunicando conmigo. Un día se sentaron con mis padres, obviamente yo era menor de edad, y mostraron un negocio y gracias a Dios todo fue bien”, explicó.

En aquellos inicios su inspiración fue un paisano, Daddy Yankee. “Mis respetos al máximo líder que tiene la bandera de mi país en alto”, aseguró. Aunque de momento no ha colaborado con él sino con otro de los grandes del género: Ozuna.

“Me puso nervioso pero siempre sentí la confianza de poder acercarme a él y poder expresarme de una manera normal, vero como una persona normal. Lo admiro, lo respeto mucho. Cuando me dio la oportunidad de grabar con él me cambió la vida al instante. Tener ese sueño en las manos, fue uno de los mejores días de mi vida”, admitió sobre su trabajo con Ozuna.

Lunay se reconoce como un chico coqueta. “Sabes que todo el mundo tiene sus secretos y yo me levanto coqueto y me empiezo a mirar y practico cómo las voy a hablar”, confesó. Y claro, aunque parte de su físico le viene de serie, también pasa por el gimnasio donde “me machaco pero ahora mismo le doy, pero el tiempo es bien limitado. No tengo tiempo para dormir. Voy a tener que hacerme un clon para ir al gimnasio”.

Es su primera vez en nuestro país, un lugar al que tenía ganas de venir por “el fútbol, el Madrid, el Barcelona, porque yo jugaba al fútbol de pequeño. Siempre tuve la intriga de venir a España pero no lo hice jugando sino cantando”.

Y si hablamos de nuestro país, tiene algún conocimiento musical de nuestra escena. “Conozco a Rosalía, un vozarrón tiene Rosalía. C. Tangana, Juan Magan…”, reconoció.

Está muy agradecido a sus padres que le han inculcado la fe. “Mis padres tienen creencias en el temor de Dios y yo también. No necesariamente, aunque esté en este mundo de la música urbana, tengo que estar fomentando la violencia, lo que es estar en contra del propósito de Dios. Simplemente hago lo que me gusta y yo sé la relación que tengo con Él”, expresó.

A la charla se incorporó JJ Vaquero y ya os podéis imaginar…si te quieres echar unas risas, no dejes de darle al play.