Jaime Lorente (‘Élite’ y ‘La casa de papel’): “Vivo en una guerra continua con el mundo y las personas”

A propósito de tu boca. Así se llama el primer poemario que publica Jaime Lorente. Aunque muchos tienen la idea de que es un tipo duro y con pocos recursos intelectuales por los personajes a los que ha dado vida en Élite y La casa de papel, lo cierto es que no se parecen en nada a su realidad.

Con las reflexiones que ha reunido en su primer libro podemos descubrir a un joven que vive atormentado porque no entiende el mundo que le ha tocado vivir. Y aun así, feliz porque ha sabido aceptarse, conocerse y aprender a amar, el legado más importante que puede dejar.

Las cosas no siempre como parecen, y las personas, tampoco. Compartir sus pensamientos sobre cuestiones vitales del ser humano puede hacer que algunos recuperen la fe que habían perdido en los jóvenes y creer que pueden ser más profundos de lo que a priori pudieran pensar. Amor, sufrimiento, televisión o fe son algunos temas este actor que ha descubierto lo que es el éxito masivo, no rehúye.

Primer libro en tus manos, ¿sensaciones?

Alegría, mucha ilusión. He cumplido un sueño que es de los primeros que tuve, se ha cumplido ahora y estoy muy contento.

Al final, el hecho de dar vida a un determinado perfil de personajes tan populares como Denver (La casa de papel) o Nano (Élite) hace que a algunos les choque tener un poemario tuyo, ¿eso te molesta?

Eso no me molesta, creo que es normal, es una cuestión que forma parte de nuestra cultura, que no sabemos diferenciar mucho, sobre todo en los personajes de ficción, que están interpretados por actores que estamos formados y nos dedicamos a hacer eso, hacer de gente que no somos nosotros. Esto me va a servir para que la gente se dé cuenta de que Jaime es esto, es este libro, es A propósito de tu boca. Lo que hago en televisión o en cine es otra parte de mí, pero no soy yo.

Esos papeles de tío duro también contrastan con el hecho de que confieses que tienes miedos, ¿cuál es el que te gustaría quitarte?

El principal es el de quedarme solo, el miedo a la soledad. Soy una persona solitaria, me gusta mucho la soledad, durante un tiempo. Esa sensación de quedarme solo, perder a mi gente, a los míos, uau, eso me da un vértigo tremendo.

¿Temes que al exponerte tanto con un poemario como este desaparezca un poco ese halo de misterio que transmites?

La verdad es que me da igual (risas). Me da bastante igual porque nada de lo que soy es mentira, si transmito esto es porque soy así, no he ido a buscar crearme un personaje misterioso. Soy una persona a la que todo le da bastante igual menos las cosas que me importan, que no son muchas. Si se pierde, bendito sea, tiene que pasar así, Dios y la vida lo han querido.

Creo que he tenido el valor de sacar el libro porque me he aceptado.

Me choca que digas que te da todo bastante igual cuando después de leer tu libro uno se queda con la sensación de que te importan demasiado las cosas…

Tengo mis temas premisa, leiv motiv en casi todos mis días, que son los que me hacen dar vueltas a la cabeza, pero casi todo está pasado por la percepción que yo tengo sobre las cosas y las cosas que me han pasado a mí. A veces pienso que suficiente tengo conmigo mismo… Me pasa con gente cercana a mí que digo ‘qué talento tiene esta persona para ser feliz y aceptar las cosas tan rápido’. Yo a todo le doy doscientas mil vueltas, todo me lo planteo, todo me lo cuestiono, a todo le encuentro un ‘pero’, pero me ha aceptado. Creo que he tenido el valor de sacar el libro porque me he aceptado. Yo soy todas estas rayadas, estos pensamientos, pienso más que hablo pero forma parte de mis días, así soy.

¿Crees que te regodeas en el sufrimiento?

Por supuesto. No generalizo pero siempre digo que el ser humano es un ser poético por naturaleza y nos regodeamos todos en nuestro sufrimiento porque a todos nos gusta. En nuestro sufrimiento hay una parte de beneficio porque siempre tenemos como la visión desde fuera. No hay nada más peliculero que te haya dejado tu pareja, te asomas al balcón, escuchando música, te fumas un cigarro y en un momento, hasta te gusta. Cuando todo va tan bien y todo funciona, uno toma distancia de la vida y no tiene la percepción objetiva de que de esto no va el juego. El juego no va de que todo vaya bien y sea fácil, hay cosas que son más complicadas, que duelen, cosas sencillas, cosas menos sencillas. Cuando te pasa algo fuerte que duele pero no te mata, es como, estoy aquí.

Reconoces que lo de las letras te atrae desde que estabas en primaria, ¿qué te aportan?

Tuve la suerte, no me cansaré de repetirlo, la suerte de que mi hermana mayor, Almudena, fue una amante de la poesía desde siempre y ella me la enseñó desde bien pequeño. Descubrí a través de la poesía un mundo que me aportaba un lenguaje que en mi lenguaje cotidiano no tenía y encontraba verbo a muchas cosas que no sabía cómo definir de forma normal y encontré u lugar. ‘Ah, que yo puedo contar esta sensación’ que, en mi casa por mucho que abra los cajones o abra libros no encuentro una frase que defina esto que me está pasando. Encontré ese hueco.

¿A qué edad escribiste tu primer poema?

Yo creo que era muy pequeño. Hay alguno en el libro que rescaté de mi época de la ESO, hace mucho tiempo.

Empiezas pidiendo perdón y excusándote, ¿falta de seguridad?

No, qué va, es una forma de decir ‘creo que no estoy inventando nada nuevo, el tomate frito ya está inventado’. Tengo mucho respeto hacia la gente que escribo y solo quiero aportar un trozo de mí. Seguramente todo lo que haya sea un cúmulo de todas las cosas que yo he leído, de los autores y autoras que he seguido y han conformado mi imaginario y quién soy yo.

Te confiesas cobarde por escribir y no por hablar… al final, para eso sirve el arte, ¿no?

Sí, totalmente. Sí que es verdad y yo lo reconozco sin miedo y ningún tipo de tapujo, sí que es verdad que a veces me he escudado en que como he encontrado refugio en las cosas que escribía y he encontrado un sitio de seguridad, muchas veces el tener esa especie de confesionario me ha hecho que no me enfrentase a la vida. Esto no puede pasar porque esto no es un sustitutivo. Me he mostrado muy cobarde ante cosas porque he dicho ‘ya me curaré’.

Tengo mis conflictos heavies.

Es un libro con mucho sufrimiento, inadaptación, incomprensión, indignación… ¿tienes tanto pesar en tu día a día?

Yo sí. Soy un tío feliz (risas) Pero sí que es verdad que vivo en una guerra continua con el mundo y las personas. Soy una persona muy reflexiva que no tengo ningún tipo de problema en aceptar que me traiciono todos los días. Vivo en conflicto en el mundo, no entiendo a la gente. A veces digo ‘tengo que subir de marcha porque no llego a los sitios’. Hay algo que me pasa por encima, no entiendo a la gente, no entiendo la educación que tenemos, no entiendo cómo no nos han educado en la piel, en saber lo que es luchar, saber cuándo una persona necesita un abrazo…esto no nos lo han enseñado en el colegio, nos han enseñado otras cosas que son muy necesarias pero estas no. Tengo mis conflictos heavies.

“Ojalá me mirara con los ojos con los que tú me miras cuando afirmas que soy capaz de todo”. ¿Qué ves cuando te miras al espejo?

Uauuu…Me encantaría ser una persona que fuera fiel a sus principios a morir y no lo soy y conozco a muy pocas personas que lo sean.

¿Pero esos principios son realistas o son utópicos?

Son absolutamente realistas porque yo no quiero otra cosa que vivir con honestidad y que la gente viva con honestidad, yo no quiero otra cosa.

Tu honestidad está en tus manos pero la de los demás…

Eso es otra guerra. Eso es la utopía, totalmente.

“No encuentro otra forma que tu forma. De salvarme”, ¿de qué necesitas ser salvado?

Muchas veces me tienen que recordar cuáles son las cosas importantes. Muchas veces me pierdo en gotas de agua, hago mundos… ‘oye Jaime, para, que esto no es tan importante. Tienes suerte de ser quien eres’. Hablo de mi casa que es donde me encuentro con lo que yo soy, que no es fácil.

Soy una pareja complicada pero tengo la suerte de ser consciente y de trabajar mucho en eso.

Hablas mucho de amor y sexo. De hecho, dices que el legado que dejas es la profundidad con la que amas, ¿te consideras una pareja complicada?

Totalmente.

Por lo menos lo reconoces.

Lo soy y tengo la suerte de ser consciente y de trabajar mucho en eso. Me he encontrado con gente que me ha enseñado mucho a amar y entonces ahora estoy en un buen momento, estoy en una buena pareja. Sí es verdad que he pasado mis cosas (risas).

¿Sientes como una carga el hecho de ser un habitante del primer mundo? (“Soy un puto primermundista acostumbrado a una relación con el placer del bienestar que me ahoga”).

Sí pero no por el hecho de serlo sino por, a veces, no ser consciente de que lo soy. Hay muchas cosas que no son mi culpa pero sí que es verdad que a veces tengo que bajar un cambio y decir ‘hey, que tú vives en esta sociedad y te has acostumbrado a la vida que para otra gente sería imposible de considerarla normal, pero es tu día a día’. Qué relación he generado con mi estado de privilegiado…es complicado.

También hay crítica al conformismo, ¿tú lo eres, conformista?

Claro, porque al final he escrito un libro pero no he hecho mucho más. No he ido a ningún sitio a ayudar a nadie, esto no lo he hecho. Hay una parte de mí que dice, está bien esta reflexión pero también tiene que activar algo en ti, y en eso estoy.

Ahora la gente está más perdida que nunca porque ya nadie se permite creer en nada.

No te vayas muy lejos que también se puede ayudar aquí…

Sí, incluso con la persona que tienes a tu lado, se pueden hacer muchos trabajos humanos más allá de la ayuda contra el hambre. Creo que hay un trabajo de espíritu. Se nos ha olvidado que somos seres espirituales, ahora la gente va tan en contra de todo lo que tiene que ver con religión que nos hemos olvidado de que somos almas principalmente. Ahora la gente está más perdida que nunca porque ya nadie se permite creer en nada, ni en uno mismo. La fe ha desaparecido cuando es el término más bonito del universo.

Pero tú, ¿en qué tienes fe?

Yo tengo fe en el ser humano porque si no, yo hubiera desaparecido del mapa, me piro si veo que no… pero creo en el sentido común. Me gusta de dónde viene el término fe, de confianza. Tenemos la mala suerte de creer que todo lo que no pase por nuestro entendimiento es mentira. Todos estamos por encima de todo y todo lo divino, y no hablo del Dios que conocemos, pero como es tan puro que no lo podemos cambiar y nuestro entendimiento no logra alcanzarlo, lo desechamos, a tomar por culo. No creemos más que en las cosas que hacemos y la gente vive sin ningún tipo de trascendencia porque lo que está haciendo no va a ningún sitio. Todo es ‘salva tu culo y sigue hacia adelante’.

Creo que el 90% del uso de la tele es una mierda, estamos plagados de programas basura que lo único que hacen es engañarnos.

Volvemos al tema tele que te ha robado el anonimato. Te refieres a ella en alguno de tus poemas y no sé si podríamos decir que de manera muy favorable. “Tele para no pensar”, que es todo lo contrario a lo que pareces tú, ¿no?

Había un capítulo de American Dad, que no sigo la serie pero un amigo mío me puso un capítulo que habla de las armas y sobre que las pistolas son peligrosas. Cogía el padre y decía ‘la pistola no es peligrosa, mira, la dejo encima de la mesa y no hace nada, el que soy peligroso soy yo’. Esto es lo mismo, la tele no es una mierda, no me hace mal, es la utilización que nosotros hacemos. Puedo utilizar alguna serie simplemente como herramienta de ocio, o como herramienta de cambio, o para lanzar un mensaje a la sociedad. Creo que el 90% del uso de la tele es una mierda, estamos plagados de programas basura que lo único que hacen en engañarnos, nos lo estamos creyendo y lo estamos perdiendo. Se normaliza y la gente dice ‘hay gente que vive de esto’. Perdona, a mí no me sirve de nada, una mala acción no me justifica otra mala acción. Que tú me pegues un guantazo no justifica que yo te pegue otro. Hay una cabeza de por medio, se puede pensar un poco y creo que nos estamos dejando engañar.

Pero entonces, ¿tú le das muchas vueltas a cada proyecto de televisión?

Tiene que haber algo que me interese. Élite y La casa de papel tenían algo. Élite es una serie que puedes definir como para teenagers, está bien, pero se tocan temas que son reales y son potentes y son verdad. Hay mucha gente joven que estaba deseando que se le pusieran voz a muchos problemas. Luego pasa por la ficción que es todo mucho más exagerado, por supuesto, pero eso ya contamos con ello pero tiene la semilla.

¿Y de La casa de papel qué te interesaba?

Creo que hay proyectos que emocionalmente te pueden llegar más, los míos casi siempre han sido en teatro, pero La casa de papel lo veía tan divertido. Una serie de acción, tan bien escrita, con tantas tramas, los personajes tan característicos, era una cosa como de ‘me lo voy a pasar pipa haciendo esto, me lo voy a pasar genial’. Y ahí fui.

Dicen de ti que te gusta la noche, desaprovechas los días, no te enfrentas a los problemas, que eres misterioso e inadaptado porque no entiendes lo que te rodea, con miedos y dificultades para disfrutar de los momentos. ¿Es un retrato realista?

Es un momento realista de cuando escribo el poema. Sí que es verdad en el que hubo un momento de mí en la que Jaime empezó a huir de las cosas que no entendía muy bien y sí, de alguna forma esto es verdad.

No te pega lo de huir…

Sí, sí, he sido muy escurridizo. Es cierto que hay cosas que me han costado mucho hacerles frente. Mucho, mucho, sin ningún tipo de pudor.

Siempre he pensado que el amor era una cosa hasta que me di cuenta de que era otra.

Ponme algún ejemplo…

Por ejemplo, recuerdo de las cosas más complicadas han sido relacionadas con el amor. Siempre he pensado que el amor era una cosa hasta que me di cuenta de que era otra. En algún poema creo que lo escribo: “Estoy harto de dejarte vacío de todo y luego me voy’. Me costó mucho descubrir en qué consistía el amor.

¿Qué es el amor?

No sé lo que es pero sí sé que no es lo que yo pensaba que era. Pensaba que era la ilusión del primer momento que dura toda la vida y que si no dura toda la vida…hasta luego Mari Carmen. Y ahora es como ‘máquina, que eres un máquina, que esto no va así’.

“Me pierdo entre mis principios y mis acciones”, ¿en qué sientes que te has traicionado más a ti mismo?

Me recuerda mucho cuando nos encontramos con un guion de una serie y decimos ‘no, es que esto mi personaje nunca lo haría’. Es una frase que se repite mucho… vamos a ver ‘no me toques los lereles porque si yo, Jaime, me traiciono todos los días, mi personaje también puede traicionarse todos los días’. La cuestión no es lo que hago sino cómo lo hago, mi forma de hacer las cosas. Yo me traiciono constantemente. Yo soy una persona que va a favor de la verdad pero de vez en cuando miento, una persona que cree en el amor y está odiando cosas todos los días, en vez de tender la mano a veces suelto un guantazo, metafóricamente hablando. Estoy constantemente en esa lucha.

Reconoces que has probado eso de la vida sana pero que no es buena para escribir, ¿necesitas sufrir para inspirarte y la mala vida?

El dolor es más creativo que la felicidad. Creo que es más fácil escribir desde el dolor.

Ahora, ¿estás productivo o estás feliz?

Ahora estoy sin tiempo. Me gustaría dentro de un par de semanas, cuando pare y me encuentre conmigo mismo, a ver por dónde salto. Vamos a ver qué pasa.

Hablas de personas de tu vida, ¿se han sentido reconocidas en tus poemas?

Sí, alguna que otra se ha sentido reconocida. No me han echado la bronca pero sí.

¿Cuál fue tu reacción cuando te dijeron que iba a haber nueva temporada de La casa de papel?

Una alegría tremenda. Tenemos muchas ganas. El final fue muy bonito y creamos una piña maravillosa y el simple hecho de que iba a volver con mis compañeros, ya genial. Muy contento.

¿Qué te ha dado de diferente esta segunda temporada de Élite?

Estoy muy poquito, estoy compaginando proyectos pero creo que es una temporada más madura, los personajes están más centrados y las tramas son más locas si cabe.

También estrenas ¿A quién te llevarías a una isla desierta?, ¿qué ha sido lo mejor?

Creo que es el proyecto más bonito en el que he estado nunca por el equipo, el guion, la historia, los compañeros, la productora, ha sido magia. He tenido la suerte donde todo ha sido felicidad y trabajar para el bien común. La historia es preciosa y hemos hecho un trabajo muy bonito. Yo tengo unas ganas de presentarla tremendas.

Después de leer tanto sufrimiento en tu poemario da gusto escucharte hablar de felicidad…

Sí, da gusto (risas)… yo es que también soy un exagerado.

Somos LOS40, ¿qué banda sonora le pondrías a tu poemario?

Esta pregunta es super complicada. Yo le pondría el último disco de El Piezas que es un rapero que sigo mucho. Le pondría el último disco que te recomiendo fervientemente que está lleno de dolor y para mí es el mejor rapero de este país, sin duda. Escribe desde un lugar que es poesía pura y dura.