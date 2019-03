La filmografía de Almodóvar, a través de 10 hits musicales que aparecen en sus películas

Tendrá sus fans y sus detractores, pero lo que es indiscutible es que Pedro Almodóvar es un auténtico icono en el panorama cultural español entendido en su más amplio espectro. A lo largo de su trayectoria y sus 21 películas ha ido dejando huella con su personal punto de vista, y sus películas han marcado momentos, tendencias. Una carrera que ha ido dejando a su paso también, por qué no, grandes hits musicales asociados a su estela. Nos adentramos en su universo ¡porque Almodóvar también se disfruta con los oídos!

Suck it to me

Empezamos el repaso a lo grande, con el director como protagonista en esta actuación recogida en la película Laberinto de pasiones (1982), un auténtico filón kitch y trash del Rastro madrileño. Interior noche. Según el guión de la cinta, el grupo que iba a salir a tocar no pudo estar por “problemas de drogas, tráfico ilegal de niños, trata de blancas, y algunas cosas más”, y por eso “improvisaban” lo que vemos la amiga (sic.) McNamara y el propio Pedro Almodóvar.

Gran Ganga

Otra maravillosa gamberrada de juventud, de lo más evocadora y envolvente, esta vez interpretada en escena por Imanol Arias en riguroso playback, con la voz de Pedro Almodóvar. Una canción, que como Suck it to me, aparece en Laberinto de pasiones (1982), con letra y música del manchego junto con Bernardo Bonezzi, líder de los Zombies.

Lo dudo

Lo confieso: me es imposible desligar cualquier recuerdo de la película La ley del deseo (1987) a esta canción de Los Panchos. Ese repiqueteo de la máquina de escribir al ritmo de Lo dudo, canción que de alguna manera cobra su sentido más macabro al conocer el desenlace de la película.

Un año de amor

Tacones lejanos (1991) recogía este escenón de Miguel Bosé interpretando la desgarradora canción de Luz Casal. Una escena y una canción innegablemente icónicas en la memoria cultural de España.

En el último trago

Esta interpretación de Chavela Vargas en La flor de mi secreto (1995) eleva la dimensión dramática de la historia. La voz desgarrada de la mexicana de origen costarricense a aparece en otras cintas de Almodóvar, como Tacones lejanos (1991), Kika (1993), o Carne Trémula (1997).

Tajabone

Que levante la mano quien no haya llorado a moco tendido con esta escena de Todo sobre mi madre (1999), impregnada por esta bella canción de Ismaël Lô. Un tema cantado en wólof, la lengua más hablada en senegal, que Almodóvar nos dio a conocer en su primera cinta oscarizada.

Cucurrucucú Paloma

El brasileño Caetano Veloso lleva a otro nivel esta canción mexicana de estilo huapango de los los 50 en Hable con ella (2002). Un tema sobre el mal de amores que forma parte intrínseca del desarrollo de esta película, ganadora de un Oscar al mejor guión.

Quizás, quizás, quizás

Gael García Bernal actúa en La mala educación (2004) al son de Sara Montiel interpretando esta canción cubana de mediados del siglo XX firmada por Osvaldo Farrés. Un tema que fue versionado también por Nat King Cole, y que forma parte de las bandas sonoras originales de películas tan diversas como Brokeback mountain o In the mood for love.

Volver

De nuevo un tema integrado como música diegética. Penélope Cruz protagoniza una emotiva escena en la que supuestamente canta, con la magnífica interpretación de Estrella Morente, esta canción de Carlos Gardel. Un tango que da nombre a la película: Volver (2006)

Bonus Track: Almodóvar y Amenábar

Una canción de Abdess Oukhi que no sale en ninguna película de Pedro Almodóvar, pero a la que el nombre del director, junto al de Alejandro Amenábar, dan título e incluso estribillo. Una tonada pegadiza aparecida en aquella rara avis que fue el recopilatorio De Benidorm a Benicàssim (2006, recomendabilísimo), y que nos deja sobre la pista del poder de atracción e inspiración que puede llegar a ejercer nuestro director más internacional.