‘Hacerse un Leiva’, por Mon Tapias

Hoy 22/03/2019 es un día especial para todos los que disfrutamos como niños pequeños de la salida de un disco. Y no de un disco cualquiera. Nuclear de Leiva ya está para todos, me sigue emocionando como hace 20 años el momento en el que un disco deja de ser del artista para ser de todos nosotros.

En este caso además es especial, el formato físico, que apunta directo al Grammy, ese caerá seguro, pero espere usted que no le caigan dos más. Es mucho nivel y un lujo dedicado a todos los que adoramos y crecimos con un formato físico bajo el brazo, hoy a la baja.

Pero no hablemos de premios, sé que no lo hace por premios, lo hace porque le sale así. Es un artista de la bota hasta el sombrero y este disco es una radiografía perfecta de alguien que sin quererlo se abre el pecho y pone todo el arte para que las melodías ataquen a tu cabeza como el ruido de una ambulancia entre la gente, todo cambia, nada permanece.

Tenemos mucha suerte y no nos damos cuenta, si la política y los políticos de nuestro país tuvieran el 0.7% del nivel de los artistas de nuestro país, este sería el PAÍS. Pero no es así, el nivel artístico patrio llega a donde casi nadie llega. No somos conscientes de la Hermandad artística que existe de puertas para dentro. Creo que nunca había existido una comunión tan clara entre el rock, el indie, el pop, el rap, la electrónica en nuestra música y sobre todo entre nuestros músicos. Ese empleo de carretera y manta, de maquetas que se quedan en el cajón, el drama de no hallar respuesta al talento. Pero nadie para y nadie los puede parar, ni hoy ni nunca. Leiva lleva el oficio de músico en el alma, y eso se nota en cada nota.

Destaca el jefe, Leiva, si el jefe. Y creo que se merece no sólo ser el jefe, se merece que a partir de ahora, cuando alguien en casa, en el bar, en nochebuena, en el parque o en las estrellas coja una guitarra, este gesto se llame “hacerse un Leiva”.

'Nuclear' es el nuevo disco de Leiva. / LEIVA

Porque si publicar un disco no tenga bastante en el solo gesto de publicarlo, se ha sacado de la chistera un segundo cd, en el que te regala las canciones desde el inicio más puro. Grabado con el móvil, donde empieza todo. Este es el regalo más brutal que un artista te puede regalar. Es un gesto tan especial que merece un reconocimiento espacial.

Va a pasar a la historia por su música, por su trayectoria, por su cuarto disco, por su forma de ser y por ser el jefe, de eso no cabe duda ninguna. Pero este disco debería crear el mantra de “hacerse un Leiva” Esa debería ser la respuesta de todos nosotros al Jefe, por regalarnos el crudo de su música, se lo merece tanto que imagino a mi hija de 8 años dentro de 20 años diciéndome en nochebuena, papá ¿nos hacemos un Leiva? Y que las guitarras salgan de sus fundas y se cante en familia, con tu gente, como se hace en las casas que nacen, crecen y se nutren siempre con música. ¿Crees que Juancho y Leiva son fruto de la casualidad? Yo no.

Leiva - 'El Gigante de Big Fish'

No voy a destripar el disco, que es canción a canción, el Leiva más íntimo y más desnudo que yo había escuchado nunca. Eso es tan difícil de oír y ver que me ha sorprendido mucho y espero que a ti te sorprenda igual.

Tienes un fin de semana por delante para que el jefe te haga compañía con su nuevo disco. Recuerda hacerte un Leiva, de vez en cuando, es una terapia 100% recomendable.

Mon Tapias