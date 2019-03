Hemos visto un avance de Rocketman y estas son nuestras impresiones

“Rocketman es un musical y en un musical son las canciones las que van narrando la historia y no al revés” definía Dexter Fletcher su trabajo. Es el director de esa fantasía en forma de biopic de Elton John (Piner, 1947). Una película todavía sin terminar de la que pudimos ver un avance de quince minutos en los estudios Abbey Road de Londres, un lugar con especial significado para el artista, pues fue ahí donde grabó sus primeros discos hace más de cincuenta años.

Y eso es precisamente en lo que parece que ahonda la película, cuyos responsables insisten que no es un biopic al uso, que protagoniza Taron Egerton en el papel de Elton John (antes Reginald Dwight hasta que cambiara el nombre oficialmente en 1972). Al actor inglés se unen Jamie Bell como Bernie Taupin – a quien une una relación de amistad oficial y oficiosa con el cantante desde 1967 y quien firma sus canciones más conocidas – y Richard Madden como John Reid – quien fuera pareja y el manager responsable del éxito de Elton en Estados Unidos.

En la película también están Bryce Dallas Howard quien interpreta a su madre y Gemma Jones como su profesora de piano Ivy. Dos papeles muy importantes en lo que se pudo ver dado que son dos pilares fundamentales en la infancia del pequeño Regi, lo que parece que va a vertebrar gran parte de la película.

Taron Egerton y Dexter Fletcher en una imagen del rodaje / Paramount Pictures Spain

Pero como se encargaron de señalar los resonsables del largometraje la cinta es una rememoración por parte de Elton John por lo que hay algunas lagunas en la historia y algunos añadidos que igual nunca sucedieron. Por eso la película se ha dado en señalar mediante claims que está basada 'en una fantasía real' (los antecedentes del 'biopic' blanqueado que fue Bohemian Rhapsody están ahí y hay que cubrirse las espaldas).

Así que no, a pesar de un diseño de producción que dejará a más de uno con la boca abierta, parece que la barriada de casas adosadas en la que creció Reginald no debía ser todo lo luminosa que se muestra en la película ni tampoco compartiría esa gama cromática que podremos ver en pantalla. Quizá otras escenas prácticamente mágicas tampoco llegaron nunca a suceder en los primeros años de carrera del artista.

Lo que sí comparten Taron Egerton y el propio Elton John, con quien el actor ha pasado días trabajando, es técnica vocal y destreza con el piano. Quizá no al mismo nivel, pero sí hay que reconocer el mérito de que el propio Egerton toque el piano, cante e incluso baile – una de las escenas un 'sábado noche' promete ser de lo mejor de 2019 en pantalla grande – con una formación de varios meses y bajo las órdenes de Giles Martin, director musical de la película, quien definía así a Egerton: “Es un trabajador nato, apasionado, se sabe dirigir y es súper colaborador”. Y no, no será solo Taron quien cante

David Furnish, Taron Egerton, Giles MArtin y Dexter Fletcher en Abbey Road Studios / Getty Images

Así que las escenas musicales prometen ser un bombazo, la infancia de Elton John otro y su decadencia física e intelectual a partir de los años 80 pues... no lo sabemos. Hay algunas menciones a los demonios del cantante en forma de sus adicciones cuando alcanzó la cúspide de su carrera pero los responsables de la cinta se han sabido muy bien guardar los detalles más escabrosos lejos de la luminosa juventud de Elton... o es algo que no piensan tratar.

Sea como fuere nosotros solo pudimos ver quince minutos de escenas seleccionadas que también se combinaron con lo que ya han adelantado en los tráileres oficiales así que no podemos – ni debemos – emitir ningún juicio todavía puesto que es un trabajo inacabado. El resto lo podremos ver a partir del 31 de mayo en los cines españoles fecha de estreno de Rocketman.