21 de 25 Aunque hay mucho cine y televisión, no faltan los premios para la música y en esta ocasión fueron a parar a:

Grupo de música favorito: Maroon 5

Artista masculino favorito: Shawn Mendes

Artista femenino favorito: Ariana Grande

Canción favorita: Thank u, Next (Ariana Grande)

Artista innovador favorito: Billie Eilish

Colaboración favorita: No Brainer (DJ Khaled con Justin Bieber, Chance the Rapper y Quavo)

Estrella musical de las redes favorita: JoJo Siwa

Estrella musical global favorita: Taylor Swift