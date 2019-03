La increíble pelea vecinal que ha acabado con un gran zasca

Este fin de semana Juan de Portugalete nos ha mandado una foto de una nota que se ha encontrado pegada en el ascensor de su edificio. Y claro, a nosotros nos encanta recibir cosas como esta y conocer las historias de nuestros oyentes.

La nota dice: “Felicitar a ese vecino tan deportista que tenemos en el bloque, que a las 8h de la mañana se pone a correr en su cinta de casa. Darle las gracias por pensar en el resto de vecinos, que a esas horas duermen…Algunos trabajamos de noche y nos despiertan tus zancadas. Gracias…”

Pues bien, esta joya de la ironía, escrita desde el dolor ha obtenido respuesta el mismo día que se colgó.

Y como no, nuestro andayero también nos la ha mandado para que vivamos de cerca el culebrón: “Al vecino que le molesta el ruido de la cinta de correr: La normativa informa de que puedes hacer ruido a partir de las 8h de la mañana hasta las 21h de la noche. Si no me preocupasen los vecinos correría desde las 6h. Que tu trabajo sea nocturno no puede paralizar la vida de los demás durante la mañana: Atentamente: El deportista” ¡Zasca!

El andayero Juan nos ha mandado la maravilla que ha colgado un vecino en su ascensor. ¡Vaya movida! ¿Cuál ha sido el mayor lío que has tenido tú con tus vecinos? Cuéntanoslo con el hashtag #AndaYaEnLos40, ¡que te estamos leyendo! pic.twitter.com/LCBsZZaBvV — Anda ya! (@40Andaya) March 25, 2019

Pues no os penséis que esto es lo único que sucede en las queridas comunidades de vecinos, y aunque nosotros siempre optamos por la decisión más pacífica de ir y hablarlo tranquilamente, también nos gusta conocer todo lo que sucede…

Hay más batallas en una comunidad de vecinos que en la sexta temporada de Juego de Tronos. Y para que no sientas que esto nos sucede a nosotros hemos querido rescatar algunas de las disputas de nuestras celebrities.

¿Sabías que George Clooney fue acusado de arruinar las vidas de todo un pueblo?

Resulta que el actor decidió instalarse en una bonita zona de Inglaterra y claro, se empeñaron en remodelar la casa que habían comprado con todo lo que esto conlleva: ruidos constantes, obreros por todas partes…

Sarah Jessica Parker tampoco se libra. Aunque en su caso solo acabó con la tranquilidad de un vecindario en el que ni si quiera vivía. Se trata de la casa en la que se rodaron escenas de la mítica serie Sexo en Nueva York. Los inquilinos de las casas de este codiciado barrio tuvieron que poner carteles para evitar las fotos en sus puertas.

Historias como estas o más surrealistas nos han llegado hasta Anda Ya así que no tardes… ¡Pincha en el vídeo y te enterarás de cómo han acabado las historias de nuestros oyentes!

