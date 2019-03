Nacho Guerreros confiesa que estuvo a punto de dejar ‘La que se avecina’ por una crisis

Nacho Guerreros lleva dando vida a Coque el mismo tiempo que La que se avecina lleva en pantalla: 12 años. En todo ese tiempo, el actor ha sido testigo de cómo compañeros del reparto dejaban la serie en busca de nuevos proyectos, como Antonia San Juan, Cristina Castaño o Luis Miguel Seguí, entre otros.

Sin embargo, y a pesar de las bajas, la comedia de Telecinco sigue manteniendo actualmente al groso actoral de su elenco, incluido Nacho. Pero no ha sido nada fácil mantener el tipo durante 12 largos años, y así lo confirmó el propio actor durante su paso por el programa Volverte a ver.

Nacho Guerreros acudió el pasado viernes al espacio para dar una sorpresa a una invitada que era fan declarada de LQSA. Durante la entrevista, Carlos Sobera aprovechó su presencia para hacerle la siguiente pregunta: "¿Te llevas bien con Coque?".

En lugar de ser políticamente correcto, Guerreros confesó que había sufrido una crisis por la que estuvo a punto de abandonar La que se avecina. "Hace tres años tuve una crisis y me planteé cambiar el chip", desveló el intérprete. "Hablé con Alberto Caballero [showrunner] y me dijo: 'No te vayas'. Me quedé y acerté. De hecho debo agradecerle que me convenciese para quedarme".