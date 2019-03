Siddhartha, la banda indie que arrasa en México, estrena ‘Algún día’

Tal vez el nombre de Siddhartha te suene o, tal vez no. Quizá lo haga por la novela homónima escrita en 1922 por Hermann Hesse, una historia sobre Buda que recoge todas las opciones espirituales del ser humano. Pero no hablamos del hombre hindú que protagoniza esta novela, hablamos de Jorge Siddhartha González Ibarra, el músico, el que arrasa dentro del indie mexicano.

Como no podía ser de otra manera, la mística que rodea a su nombre también está presente en su música. Siempre fiel a su estilo, aunque abierto a los cambios, presenta Algún día, el primer sencillo de su próximo álbum.

Siddhartha es de esos artistas que no da puntada sin hilo, su nuevo proyecto musical está pensadísimo. Este videoclip –al igual que la canción- no es una pieza aislada, forma parte de una serie de 10 capítulos entrelazados que narran una historia entre el pasado y el futuro.

Además, el mexicano ha revelado que su nuevo material discográfico, que llevará por nombre Memoria – Futuro, verá la luz en dos etapas, la primera a estrenarse en mayo de 2019 y la segunda en septiembre del mismo año. Cada cara del álbum contendrá 5 temas, y estarán divididas temáticamente justo como el título lo hace, en "Memoria" y en "Futuro".

Este videoclip está dirigido por Cristóbal González de la productora Unlimited Films, quienes trabajaron en todo el concepto visual del disco Únicos, su último álbum de estudio.

Con el lanzamiento de Memoria-Futuro, Siddhartha comenzará una gira que recorrerá el interior de México, así como Estados Unidos, España y varios países de Latinoamérica.

Siddhartha comenzó su carrera en solitario en 2008, cuando lanzó su primer disco Why you? Anteriormente era el batería del grupo de rock mexicano Zoé, pero entonces se embarcó en su propio proyecto con el que no le ha ido nada mal. El músico compone, escribe y produce todos sus temas, a los que luego da vida junto a su banda: Erick Rangel (sintetizador y teclados), Alejandro Chubaka (bajo), Raul Velázquez (guitarra) y Orlando Farias (batería).