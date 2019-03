Ed Sheeran cuenta cómo superó el bullying

A día de hoy, Ed Sheeran es uno de los artistas más exitosos del mundo. Algunos de sus temas como Perfect, Shape Of You o Happier ya han pasado a formar parte de la historia del pop. ¡Y no nos extraña! La música de Sheeran es mágica.

Sin embargo, aunque ahora todo el mundo quiera ser su amigo, el británico ha confesado que no tuvo una infancia sencilla. Y es que, tal y como ha informado en el diario The Sun, sufrió bullying de pequeño. ¿La razón? Ser pelirrojo, llevar gafas y tartamudear.

“Odiaba el colegio de primaria con todo mi ser. Lloraba todos los días”, ha asegurado el artista. “Soy pelirrojo y se metieron conmigo por ello desde el primer día de colegio. Pelirrojo, tartamudo y con gafas… solo un poco rarito”, ha explicado el cantante en The Sun.

Aunque en los primeros años de su vida a Sheeran no le gustaba el color de su pelo, con el tiempo se aceptó tal y como es, dejando atrás el bullying que sufrió: “Cuando me fui haciendo mayor, empecé a amarlo. Siempre me he visto un poco raro. Nunca tuve mucha suerte con las chicas ni con ese tipo de cosas, siempre me vi un poco bicho raro”.

Además, el intérprete de Photograph tampoco era bueno en ningún tipo de deporte y, claro, eso en el colegio era todo un impedimento: “Iba a una escuela donde se impulsaba mucho el deporte y yo no era bueno. Así era como se definía la gente guay. Si jugabas al fútbol eras guay, pero yo no era bueno”.

Por suerte, cuando Sheeran empezó el instituto la cosa cambió. ¿Una de las cosas que le ayudaron a encontrar su sitio? La música:

“Cuando comencé el instituto, empecé a tocar la guitarra y me uní a un grupo. La música es una de esas cosas que te pueden ayudar a tener confianza. De repente era como ‘puedo hacer algo bien’. Hasta el día que cogí una guitarra no sabía hacer nada”.

Sin lugar a dudas, Ed Sheeran ha aprovechado su don con la guitarra, convirtiéndose en la estrella que es hoy en día. ¡Y sí, es pelirrojo, y a mucha honra!