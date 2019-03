La hija de Gwyneth Paltrow se enfada con ella por una foto que ha publicado en redes

Gwyneth Paltrow es muy activa en redes y de ahí que acumule más de 5 millones de seguidores. Le gusta ir compartiendo diferentes ámbitos de su vida aunque hay uno que tiene bastante restringido: el familiar.

No es que publique fotos de los suyos pero, sí es cierto que las imágenes de sus hijos son bastante escasas. No sabemos si es que habrá llegado a algún acuerdo tácito con Chris Martin, su ex, para dejar a los niños al margen, pero lo cierto es que no suelen ser protagonistas de sus publicaciones.

Eso sí, de vez en cuando nos encontramos sorpresas como la última foto que ha publicado la actriz en la que aparece montada en un telesilla junto a su hija adolescente, Apple Martin. “Apple ama esquiar”, escribía, a través de emoticonos, junto a la imagen.

Ver esta publicación en Instagram 🍎⛷❤️ Una publicación compartida de Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) el 24 Mar, 2019 a las 12:12 PDT

Y la niña sólo tiene 14 años pero ya tiene las ideas bastante claras. “Mamá, ya hemos discutido esto. No puedes publicar fotos mías sin mi consentimiento”, compartía ella en los comentarios hacia su madre. Un rapapolvo que muchos aplaudían y que otros criticaban por dirigirse así a su madre.

Está claro que es algo que deben de tener hablado. Apple tiene cuenta en IG y publica sus propias fotos aunque en modo privado con acceso restringido. Su madre intentó justificarse con un escueto, “ni siquiera se puede ver tu cara…”.

Aquí se abre de nuevo ese debate sobre si los pares tienen el derecho de publicar imágenes de sus hijos sin su consentimiento y que tiene opiniones para todos los gustos. Seguramente, después de la trascendencia que han tenido sus palabras, tal vez la próxima vez, Paltrow se piense dos veces si publicar una foto más de su hija.

El caso es que las hay que sí han aprobado esta acción de la madre y de hecho, han compartido lo mucho que les ha gustado la fotografía. Kate Bosworth compartía unos cuantos corazones, Jennifer Garner un “sweet” y Elle McPherson demandaba “esa cara”.

Tampoco es que la actriz publique muchas fotos de Apple. De hecho, tenemos que retroceder a septiembre del año pasado para verlas juntas celebrando el Día Nacional de la Hija. Así que no se puede decir que lo haga con relativa frecuencia. De unos días antes es la última foto que ha publicad de su hijo.