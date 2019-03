Risto Mejide y Daniel Zueras, de ‘OT 5’, se reencuentran en ‘Got Talent’

Este lunes, Risto Mejide se vio las caras con un antiguo concursante de Operación triunfo con el que se estrenó como jurado de televisión: Daniel Zueras, segundo finalista de OT 5 y actual redactor de Got Talent.

El cantante irrumpió en el escenario del programa de Telecinco para interpretar un tema y Risto lo reconoció al momento: "Nos conocimos hace 12 años. De hecho me estrené contigo. Por primera vez en mi vida hice de jurado y tú fuiste una de mis primeras víctimas. Me gustaría que te tomaras la revancha, que cuando acabes de cantar seas tú el que me valores a mí". Dicho y hecho.

Primero interpretó su tema, ganándose los aplausos del público y del jurado. A continuación, Risto recordó una de las valoraciones que le hizo en OT: "Te dije que cantabas sobre raíles y sigues cantando sobre raíles. No se te va una puñetera nota", declaró, a lo que Edurne añadió: "Compañeros, porque tú y yo somos compañeros. No te puedo juzgar. Es una maravilla escucharte, y ahora tienes la oportunidad, por todos nuestros compañeros, de devolvérselo".

Risto Mejide y Daniel Zueras en la quinta edición de 'OT' /

Acto seguido, Daniel ocupó el asiento de Risto en la mesa del jurado y procedió a hacerle la pertinente valoración: "Cada año te he visto más tierno, con algo más de empatía. Risto, empatía", recalcó. "Yo te quiero".

Al final, el extriunfito se fundió con el publicista en un emotivo abrazo y volvió al trabajo con los cuatro síes del jurado.