María Pedraza: de adolescente rebelde en ‘Élite’, a abogada en ‘Toy Boy’

María Pedraza ya es una de las actrices españolas con mayor proyección. Debutó en 2017 en la película AMAR, pero el proyecto que supuso un antes y un después en su vida fue La Casa de Papel, la serie de Antena 3 convertida en un fenómeno de masas tras viajar internacionalmente de la mano de Netflix.

Desde entonces, la joven madrileña se ha convertido en una especie de musa para el gigante del streaming. Tras verla en La Casa de Papel, Netflix la fichó como protagonista de Élite, otro título de ficción que ha pegado fuerte entre los usuarios de la plataforma. Y también es cabeza de cartel en ¿A quién te llevarías a una isla desierta?, la película dirigida por Jota Linares que se estrenará el próximo 12 de abril.

Es el ojito derecho de Netflix, pero también le guarda fidelidad a Antena 3, la cadena que la descubrió. Y es que la actriz vuelve a casa para protagonizar Toy Boy, un thriller que se adentra en el universo de los strippers con una María que deja atrás la faceta de adolescente rebelde para convertirse en una mujer de armas tomar.

"Ha sido un reto enorme", admite Pedraza en una entrevista a LOS40. "Pero los retos me gustan y decidí tirarme a la piscina a ver qué pasaba".

En Toy Boy se pone en la piel de Triana, una abogada de un prestigioso bufete que se encargará de la defensa de Hugo, el protagonista de esta historia. "Me ha costado mucho engancharme a este personaje. Hace nada me sentía muy niña, muy adolescente. Me faltaba ese grado de madurez que a veces te dan los personajes", explica la también influencer. "He madurado gracias a Triana. Lo noto en mi vida cotidiana. Me siento más mujer".

María Pedraza como Triana en 'Toy Boy' / Atresmedia

María se define como una persona activa, inquieta y un poco alocada. Pero el personaje de Triana le ha ayudado a tomarse las cosas con calma: "Me ha enseñado a tener paciencia, a comportarme, a dialogar, a estar tranquilar y a llevar las riendas en muchos momentos".

¿Estará en la segunda temporada de 'Élite'?

Aunque todos sabemos que Marina, el personaje de María Pedraza en Élite, acaba como el rosario de la Aurora, muchos seguidores de la ficción juvenil creen que la actriz estará de alguna forma ligada a la segunda temporada de la serie de Netflix.

Pues bien, cuando se le pregunta por esto, Pedraza ni confirma ni desmiente: "No puedo decir nada. Ojalá, pero ahí se queda…en el aire", y añade: "Es un personaje al que le tengo un cariño inmenso. De hecho hace unos meses estuve desayunando con los compañeros y, de repente, me metí en el cuerpo de Marina. Es un personaje que llevo tan incrustado en mí que conecté al momento".

María Pedraza y la popularidad

María atraviesa un momento dulce profesionalmente, y eso, en este mundillo, se traduce en fama. Prueba de ello son los más de 4 millones de seguidores que siguen a la actriz en Instagram.

"Estoy gestionando la popularidad bien porque es parte del trabajo", dice al respecto. "Siempre me digo a mi misma que tengo que ser siempre yo y tener los pies en la tierra. Eso es lo más importante".

También ha hablado sobre su relación sentimental con Jaime Lorente. "Nunca esperaba tener una relación con una persona del medio, pero es muy bonito porque la otra persona te entiende y yo le entiendo a él", declara. Además confiesa que no le molestan que salgan fotos de ellos en las revistas del corazón: "No tengo nada que esconder. Es mi pareja y es el momento que estoy viviendo ahora".