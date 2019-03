Madonna entra en cólera con Portugal por culpa de un caballo

Ya tenía previsto abandonar Portugal en el próximo mes de septiembre, pero quizá después de su última polémica, Madonna decida hacer las maletas antes de tiempo e irse de Lisboa. Acostumbrada, como vive, a que nadie le cierre las puertas ante ninguno de sus deseos, las autoridades portuguesas le han cortado las alas después de consentirle todo tipo de privilegios.

Después de residir durante dos años en Portugal, Madonna ha protagonizado un enorme enfado después de que las autoridades de la turística ciudad de Sintra le hayan negado el permiso a meter un caballo en el palacete del siglo XIX, Quinta Nova de Assunção. La idea de la reina del pop era usar este animal para rodar el videoclip de Indian Summer, el primer sencillo de su inminente nuevo álbum.

El equipo de la cantante obtuvo permiso, en un principio, para tener acceso al palacete, alquilándolo durante una semana completa, para filmar su nuevo vídeo en ese bonito entorno. Sin embargo, cuando comenzó a grabar, Madonna pidió introducir un caballo en uno de los salones para aparecer recostada sobre él. Debido a la condición del edificio, declarado como un Bien de Interés Histórico, el Ayuntamiento negó el permiso, ya que el suelo de madera, restaurado recientemente, podría resultar dañado. “El caballo es suyo, pero el palacio es de todos los portugueses y no voy a permitir que se estropee, de modo que no voy a autorizar nada de esto”, dijo Basilio Horta, el alcalde de la localidad, para zanjar el tema: “Hay cosas que el dinero no paga”.

Esta respuesta no sólo no gustó a la reina del pop, sino que le hizo entrar en cólera, según los testigos. “He dado mucho a Portugal y ahora pido un simple favor y me lo rechazan. Solo quería mostrar este país al mundo. Pero nos iremos a rodar a otra parte”, dijo la artista.

Ver esta publicación en Instagram Because A Leo...,,,,,,,,,,,,🦁😂🎉🐴🌈🎈♥️🇮🇹♥️ Una publicación compartida de Madonna (@madonna) el 16 Ago, 2017 a las 4:21 PDT

La estancia de Madonna en el país vecino ha estado protagonizada por numerosos episodios en los que ha sido beneficiada por su fama por encima de los vecinos y residentes. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Lisboa le concedió graciosamente, a precios módicos, un solar próximo en donde poder aparcar sus automóviles y el club Benfica acogió a su hijo para que practicase el fútbol fuera cual fuera su nivel, además de concederle, en tiempo récord, la residencia portuguesa.