Del acelerón de Panic! At the Disco a la vuelta de Sweet California y Danny Ocean: lo mejor de la lista

¿Te parece que la primavara ha empezado calentita en lo que al tiempo se refiere? Pues no veas en la lista de LOS40. El primer chart de la estación de las flores nos ha traído un número uno muy potente, como es Mujer bruja, de Lola Índigo y Mala Rodríguez, y otras canciones que, por diferentes causas, también han puesto las cosas al rojo vivo esta semana.

Lo de Panic! At the Disco es tremendo. Después de solo siete semanas en lista ya están en el #11, a las puertas del top 10, gracias a escaladas tan acrobáticas como la de este pasado sábado: su acelerón de seis posiciones ha convertido High hopes en la subida más fuerte. Y no nos extraña, porque es un tema que transmite buen rollo instantáneo, además de mezclar magistralmente rock y música de baile, lo que ha hecho de este tema su mejor tarjeta de presentación en España.

Nuestras queridas Sweet California han regresado a la lista con ímpetu: Guay, directo al #37, es la entrada más importante de la semana. También ha vuelto el venezolano Danny Ocean con su nuevo single, Swing (#39). De todo esto y de más (como el récord de permanencia de Maroon 5) te habla Tony Aguilar en el vídeo de la parte superior.