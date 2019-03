Estafan a Camela en un bolo en el que se incluían desnudos

¡San Bernardino la vuelve a liar! Y bueno, no os vamos a engañar… Estamos muy acostumbrados a que cada vez que descuelga el teléfono con alguna de sus bromas vuelva loco a medio país, pero cuando lo hace de la mano de un artista ya es que no hay forma de parar de reír. Siempre consigue formar un dúo, o trío en este caso, muy explosivo.

Los cómplices de Sanber han sido Dioni y Ángeles de Camela, y su víctima Ángel, el representante de ambos. El grupo que se encontraba en los estudios de Los40 no quisieron perder la oportunidad de hacerle pasar un mal rato.

Para conseguir que se creyese la broma le dicen a Ángel que un tal Ximo quiere estafarlos con un bolo que incluye boys, striptease y mucho dinero de por medio. Pepe, que es el dueño del supuesto local se ha vuelto loco al ver que no tendría a sus artistas.

Y la cosa no ha quedado solo ahí, no podían faltar lloros, gritos y mucho nerviosismo… ¡No ha faltado nada en la broma! Así que si quieres saber cómo ha acabado no te pierdas el final de la llamada y la reacción del representante...

Si te has quedado con ganas de saber más de los últimos pasos de Camela... ¡Tranquilo que hay Dioni y Ángeles para todos! Ahora mismo se encuentran en plena gira con su nuevo trabajo, Rebobinando.

Desde que hace 25 años comenzaran a cantar y crear su género propio no han parado de acumular éxitos. Por este motivo han querido celebrar sus "bodas de plata" con más música que nunca.

En su disco Rebobinando podemos escuchar un recopilatorio de todos sus éxitos, pero no solo eso, traen colaboraciones increíbles entre las que se incluyen nombres como David Bisbal, Alaska o Taburete. Aquí lo tenéis con Willy Bárcenas con Nunca Debí Enamorarme:

Si ya estás deseando escuchar a Camela en directo, el próximo 12 de abril presentará su disco 25 aniversario en un concierto especial en el ‘WiZink Center de Madrid’ y el 25 de mayo en Barcelona en el Sant Jordi Club. Ya han anunciado que habrá muchas sorpresas.

