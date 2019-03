Dumbo, Nación salvaje y ¿Qué te juegas?, los grandes estrenos de cine de la semana

Los estrenos de cine que llegan esta semana a la taquilla española pueden gustar a los amantes de Tim Burton, de la comedia negra y, sobre todo, a los enamorados de la ficción española, de la que aterrizan hasta cuatro apuestas: ¿Qué te juegas?, ¡Ay, mi madre!, Boi y Lady Off.

El Salem de nuestros tiempos, en el que cuatro chicas serán acusadas de hackear las intimidades de los habitantes de un pueblo, por lo que se verán perseguidas como lo eran las brujas de antaño.

Escrita y dirigida por Sam Levinson (Another Happy Day), con un reparto liderado por Bella Thorne (The Babysitter) y Bill Skarsgård (It).

Roberto y Daniela son dos ricos hermanos que comparten la dirección de la empresa que heredaron de su padre, y cuando aparezca Isabel, una monologuista, ambos compartirán más que el sustento familiar con ella.

Leticia Dolera (Verónica) y Amaia Salamanca (A pesar de todo) son las protagonistas de esta película dirigida por Inés de León (Inquilinos).

Negrísima comedia en la que una mujer que ronda los 40 años verá cómo su vida da un radical giro.. por antojo de su madre fallecida. Y es que el testamento de la madre exige que su hija se case y se quede embarazada para recibir su herencia.

Estefanía de los Santos (Tiempo después), Secun De La Rosa (La pequeña Suiza) y Paz Vega (Actos de venganza) encabezan el reparto de esta comedia escrita y dirigida por Frank Ariza (Perdóname, Señor).

El film sigue las peripecias de un conductor privado que, mientras espera una importante decisión de su novia sobre un fundamental asunto, tiene que acompañar a dos clientes asiáticos que están en Barcelona para cerrar un importante acuerdo.

El novel Jorge M. Fontana es el escritor y guionista de esta producción que cuenta con las interpretaciones de Bernat Quintana (Barcelona 1714) y Adrian Pang (The Faith of Anna Waters).

Ana es una joven actriz inmersa en la preparación de su nuevo papel: Lady Ana en Ricardo III de Shakespeare en un teatro de Madrid. El problema será que la visión del director pasa por hacer de Lady Ana el humillado juguete de Ricardo.

David R. Losada (La noche del ratón) es el director y los principiantes Marta Fuenar y Mateu Bosch, sus actores protagonistas.

Nuestra recomendación de la semana:

Remake en acción real del famoso cuento de Disney, que lleva a un recién nacido elefante de gigantes orejas a ser el centro de las actuaciones de un circo que no pasa por su mejor momento. En el momento que descubran que el paquidermo es capaz de volar, el circo verá llegar la prosperidad.

Nueva adaptación de Walt Disney dirigida por Tim Burton (Big Fish, La novia cadáver) y protagonizada por Colin Farrell (Langosta), Michael Keaton (Birdman), Danny DeVito (House Broken) y Eva Green (Penny Dreadful).