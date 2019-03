Justin Bieber confiesa su amor por Selena Gomez para defender a su mujer

Ser la mujer de Justin Bieber no es nada fácil y no lo digo por la inestabilidad emocional del cantante que está tratando de tratar para poder disfrutar de su vida y de la gente que le rodea. En esta ocasión me refiero a tener que aguantar constantes críticas de muchas believers que siguen creyendo en Jelena y no ven con buenos ojos a Hailey Baldwin.

El canadiense no suele entrar al trapo de las constantes provocaciones de las que es testigo a diario en redes, hasta ahora, que por fin ha estallado.

Una seguidora escribía unas palabras muy duras sobre su mujer: “Tú no estás enamorado de Hailey. Hailey se acuesta con hombres como Shawn Mendes por la fama y es racista”. Bieber no ha podido más y ha contestado a quién ha juzgado tan duramente a una persona tan importante en su vida.

“Dejad de enviarnos estos mensajes a Hailey y a mí. Si me queréis, haced un pantallazo a esto y compartid por todas partes”, escribía con la intención de que todos se enterasen de sus palabras.

Y luego continuó con una confesión que no va a hacer más que dar alas a los que todavía siguen confiando que Justin Bieber y Selena Gomez volverán a estar juntos algún día. “Amé y amo a Selena, ella siempre tendrá un lugar en mi corazón, pero estoy locamente enamorado de mi esposa y ella es absolutamente lo mejor que me ha pasado nunca”, afirmó con rotundidad.

Luego, quiso referirse específicamente a la chica que había compartido esta crítica tan duro a su mujer: “Tu inmadurez hace que tengas una cuenta dedicada a meterte con mi mujer y eso es absolutamente absurdo. ¿Por qué dedicaría mi vida entera a estar casado con alguien si quisiera volver con mi ex?”.

Y parece que a medida que iba escribiendo, Bieber no podía dejar de calentarse y ha dado rienda suelta a todo lo que pensaba. “El hecho de que queráis gastar vuestro tiempo mandando mensajes de odio dice mucho de vosotros y es una sucia estrategia para captar mi atención, pero estáis equivocados. He visto a mucha gente diciendo cosas de este tipo y nunca he respondido porque no quiero gastar mis energías en esto. Esta respuesta es para todas las personas inmaduras y enfermas que envían mensajes hirientes a Hailey como ‘siempre vuelve con Selena’ o ‘Selena es mejor para él’. No tenéis ni idea de mi vida ni de lo que me gusta. Hailey es mi esposa. Y punto”, vertió con toda su rabia contenida durante tanto tiempo.

Y terminó con una lección moral: “Si no te gusta o no lo apoyas significa que no me apoyas a mí, por lo que ni eres mi fan ni eres buena persona. Si tus padres te educaron bien te habrán dicho que si no tienes nada bueno que decir, no digas nada”.