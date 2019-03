Alfred García explica el porqué de su felicidad

“Soy feliz. Eso no necesita ningún filtro: se ve o no se ve”. Así de rotundo se muestra Alfred García y nos alegramos. Además, nos gusta especialmente el motivo que no tiene nada que ver con el amor… o sí, con el amor que siente hacia la música y hacia la gente que hace posible que esté viviendo este sueño de poder dedicarse a lo que más le gusta.

“Algo que sin duda es una parte esencial de mi felicidad sois todos y todas las que, concierto a concierto, cantáis mis canciones y os acompañan en vuestra vida y, a veces, me lo contáis”, añadía dejando claro que sus fans son una parte importante para él.

En más de una ocasión ha demostrado la gran sensibilidad que tiene respecto a la música y que vuelca a través de sus canciones, algunas de ellas, las que ha compartido en su álbum debut. “Las canciones son mi mejor medio de comunicación, mi red social favorita: y ahí es donde realmente me siento más a gusto”, aseguraba en su IG.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de alfredgarcia (@alfredgarcia) el 24 Mar, 2019 a las 9:11 PDT

Y es que ha sabido comunicarse con su público a través de esas canciones, aunque lo de las redes, todo hay que decirlo, cada vez se le da mejor como medio para expresar lo que siente. “Creo que nunca había hecho esto, pero hoy quería hacerme esta foto al natural, desde mi habitación, para que sepáis que uno se lleva la energía de esos días de conciertos en la maleta, con la ropa, el micro, los inears, el maquillaje… Pero, al final, lo que más me importa de toda esa maleta es una cosa: ser feliz”, reflexionaba.

Al final, ese es el objetivo de muchos en esta vida: ser felices. “Si consigues que tu felicidad sea infinita…Eres invencible. Cuando te sientas cansado después de días en ruta, abre tu maleta y encuentra tu felicidad. Por cierto, la maleta de la que te hablo no tiene ruedas, ni cremalleras. Es más compleja, más pequeña, pero caben grandes historias…Una vida”, terminaba diciendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de alfredgarcia (@alfredgarcia) el 25 Mar, 2019 a las 3:31 PDT

“Ahora es cuando estás viviendo, merecido”, comentaba Rayden. Y es que cada vez son más los que se apuntan a compartir la luz que desprende Alfred.