Mario Vaquerizo y Alaska opinan sobre la polémica por el supuesto caché de Rosalía

Después de que Mario Vaquerizo haya contado cómo es el libro que va a publicar el próximo dos de abril para explicar a los niños la figura de una selección de rockeros, ha entrado en materia con Alaska para comentar las noticias de la semana y una de ellas ha sido el supuesto caché de Rosalía.

El alcalde de Valladolid desvelaba en un twitter que lo que cobra la cantante por un concierto son 500.000 euros y que, por eso, no podía llevarla a su ciudad. “Por lo visto, el alcalde de Valladolid dice que le han pedido medio millón de duros por el concierto y que él no lo puede pagar. Y ahí se tenía que acabar la cuestión. Ella dice que no pide eso”, comentaba Alaska.

“A lo mejor, medio millón es lo que cuesta el montaje de todo porque una cosa es lo que tú cobras cuando vas, por ejemplo, a la plaza mayor de Valladolid y otra, lo que además se tiene que gastar el Ayuntamiento en escenario, iluminación…que yo no sé cuál es el caso pero siempre hay alguien, entre los que cobran 10 euros a los que cobran 110 millones, en esos estratos hay gente que no puede pagar el caché y eso es normal, no debe ser noticia”, añadía la colaboradora de YU.

Y Mario no quería dejar de dar su opinión al respecto. “Si Rosalía es la estrella del momento y su caché vale eso, es como cuando yo voy a la televisión o hago una campaña de publicidad, ‘cuesto esto’ y si pueden me lo pagan y si no, no”, explicaba, “que tontería, que cada cual cobre lo que quiera y ya está”.

/ JAVIER SORIANO/AFP/Getty Images

Todo es cuestión de dinero y posibilidades. “Si lo puedes pagar, fenomenal, y tienes a una artista divina como es Rosalía que es la estrella del momento y la artista más internacional que tenemos ahora por encima de otras artistas solistas que no quiero decir el nombre”, añadía.

Y Dani Mateo, que es muy de picar a Mario, no pudo evitar preguntarle si le pagaría ese dinero a Selena Gomez o Lady Gaga. “Qué vamos a hablar de esa mujer que es más fea que un loro”, respondía sobre la primera, “yo no me meto con Lady Gaga, simplemente digo que es fea y que no me gusta. Y ya está, pero entiendo que a la gente le guste”, añadía sobre la segunda.

Polémica en Spice Girls

Otro de los temas de actualidad que han comentado ha sido el de las declaraciones de Mel B asegurando que había tenido una relación con Geri Halliwell cuando estaban con las Spice Girls.

“Como dijo una grande de España, ¿quién no se ha dado un pipazo con una amiga?”, argumentaba Alaska.

“Esto es noticia, ese es el problema, no hemos avanzado. Que dos chicas, ‘dos mujeres que se dan la mano, el matiz viene después cuando lo hacen por debajo del mantel’, eso no tendría que ser noticia”, añadía Mario.