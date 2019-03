‘Si no vamos a Eurovisión con intención de ganar, no deberíamos ir’

Ya estamos en plena cuenta atrás, todos nuestros calendarios tienen una fecha marcada. El próximo 18 de mayo estaremos pegados a nuestras pantallas para ver el Festival de Eurovisión de este año.

Esta vez es Miki Nuñez el encargado de esta complicada tarea. Entre ensayos y preparativos de su actuación en Tel Aviv sigue con la promoción de La venda.

Para los más despistados, La Venda es una canción compuesta por Adrià Salas, uno de los componentes de la banda catalana La Pegatina y fue elegida mediante la votación del público en una gala especial de TVE.

Y aunque la fecha cada vez está más cerca, Miki ha querido pasar un rato con Dani Moreno El Gallo y Cristina Boscá en Anda Ya para contarnos tos los detalles del evento que seguimos con muchas incógnitas.

Para conquistar a los jurados y convencer a los espectadores, además de la canción hay que hacer una puesta en escena potente.

Todo lo que sucederá en ese escenario son unos de los grandes secretos que van a impresionar, “este año no puede haber queja, la gente va a alucinar cuando vea lo que hay preparado”. Por lo que adelantan, hasta el momento no ha habido nada igual.

El vestuario, es otra incógnita, “no puedo decir nada pero será algo muy de mi estilo y cómodo, pero siempre acorde a la elegancia que merece Eurovisión”

Aunque de momentos no tiene muchos nervios, prefiere no pensar en lo que puede salir mal, “lo malo llama a lo malo”. Además, ha confesado que ha pedido algo de consejo a nuestros anteriores representantes, Alfred y Amaia. Aunque la ganadora de Operación Triunfo 2018, no parece estar muy entusiasmada con el tema.

Pese a los numerosos compromisos, Miki tampoco quiere perderse nada y tiene muy fichados a sus rivales entre los que confiesa que hay mucho nivel y entre los que ya tiene algún favorito.

Lo que el catalán de 23 años tiene claro es que podemos soñar con una buena posición en Eurovisión, y que ese debe ser el objetivo desde el primer segundo.

Si quieres ver toda la entrevista y el concurso especial de Eurovisión que hemos hecho a Miki… ¡Pincha en los vídeos y te enterarás de todo!

