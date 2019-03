‘Special’, la serie de un gay con parálisis cerebral que tienes que tener en tu radar

El próximo 12 de abril se estrena una serie en Netflix que seguramente se convierta en el nuevo pelotazo de la plataforma. Se titula Special y cuenta la historia real de un hombre gay que tiene una pequeña parálisis cerebral.

La primera temporada de esta comedia queer se basa en el libro I’m Special: And Other Lies We Tell Ourselves, las memorias de Ryan O’Connell, también creador de la serie. La ficción sigue a este chico que decide reescribir su identidad e ir tras la vida que realmente quiere. Después de años dando tumbos, trabajando en pijama como bloguero y comunicándose principalmente a través de mensajes de texto, Ryan decide dar un paso adelante y cambiar su vida a la sombra por una más chic.

Se está generando mucha expectación con este proyecto, y no es para menos. Aunque es una historia que podría parecerse a otras que ya hemos visto, Special cuenta la historia de un personaje que derriba los estereotipos tan vistos en las comedias románticas.

Recuerda: la primera temporada de Special estará disponible en Netflix a partir del próximo 12 de abril.