Así se fraguó el asombroso dúo de George Michael y Aretha Franklin

A mediados de los años ochenta, como miembro, junto a Andrew Ridgeley, del exitoso dúo británico Wham!, George Michael era ya uno de los artistas que más prometía. Se convirtieron en una auténtica sensación, copando las listas de éxitos y vendiendo millones de discos. Cuando se separaron, con Faith, su primer disco en solitario, Michael se acabaría de consagrar con un Grammy a mejor disco del año y más de 20 millones de copias vendidas.

Antes de grabar este álbum, el joven inglés tuvo la oportunidad de grabar un tema con una de las más grandes, que era además uno de sus iconos musicales de referencia. Aretha Franklin. La canción en cuestión se llamaba I Knew You Were Waiting (For Me), que había sido escrita por el dúo de compositores Dennis Morgan y Simon Climie, originalmente para que fuera interpretara por la cantante Tina Turner. No llegó a buen puerto con ella, y finalmente los compositores le ofrecieron el tema a Aretha Franklin y a Clive Davis. Este, al comprobar que la canción era realmente buena y tenía un gran potencial comercial, le sugirió entonces a Aretha que la grabara con George Michael.

“La primera vez que escuché cantar a George fue cuando estaba con Wham! y me gustó”, recordaría Aretha Franklin en una entrevista, agregando que “su música tenía un sonido único, muy diferente de todo lo que estaba ahí. Cuando Clive Davis sugirió que nos reuniéramos para cantar I Knew You Were Waiting, estaba todo listo. Cuando la grabamos salió todo bien, y quedamos tan contentos que me recordó lo que decía el productor Jerry Wexler cuando estaba en el estudio: “Esperemos hasta mañana. Si sentimos lo mismo que hacemos ahora, tal vez tengamos un éxito”. Y realmente I Knew You Waiting tenía eso. Tuvo mucho éxito y musicalmente es una canción que no envejece”.

George Michael, por su parte, recordaba que grabaron la canción juntos, aunque hicieron sus improvisaciones por separado. “Antes de grabar el tema, no puedo negar que estaba nervioso, pero sabía que no tenía sentido tratar de copiar a Aretha, porque sencillamente nadie puede emular a Aretha Franklin. Es estúpido intentarlo. Así que sólo traté de cantar como lo hacía siempre e intentar mantenerme en el personaje, mantenerlo simple. Creo que mi aporte fue muy discreto en comparación con lo que ella hizo. Afortunadamente, la grabación de la canción salió perfecta. Gran parte de ese mérito fue del músico y productor Narada Michael Walden, quien estuvo brillante en su trabajo, al lograr una gran atmósfera musical y personal que pudo ser capturada en el estudio”.

George Michael, Aretha Franklin - 'I Knew You Were Waiting (For Me)'

Después de grabar la canción I Knew You Were Waiting (For Me), George Michael y Aretha Franklin se reunieron para grabar el videoclip promocional del tema. Aretha recordaba: “Lo pasábamos estupendamente con George. Y daba su opinión en la mayoría de las tomas: cómo quería esto, cómo quería eso. Mi hermana mayor, Erma, se enamoró de él de inmediato. Era muy amigable y agradable, muy fácil de tratar. Fue un placer trabajar con él, pues era encantador y un gran profesional”.

La canción se lanzó al mercado en enero de 1987 y, como todo el mundo preveía, se convirtió en un gran hit internacional. Llegó al número 1 en Reino Unido y en Estados Unidos, siendo el tercer número uno consecutivo de George Michael como artista en solitario después de las Careless Whisper y A Different Corner. Y también lo ayudó a convertirlo en una gran estrella solista justo antes del lanzamiento de su álbum debut Faith, que haría historia unos meses más tarde. Para Aretha Franklin, en tanto, la canción se transformó en su único número 1 en Reino Unido y también fue su primer top 10 del Reino Unido desde I Say a Little Prayer, que había grabado 20 años antes.