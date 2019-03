Jessie J recibe las palabras más románticas por su cumpleaños

Jessie J acaba de celebrar sus 31 años y lo ha hecho completamente enamorada. Desde que el pasado octubre empezaron a difundirse los rumores de una relación entre ella y el actor Channing Tatum no han trascendido muchos detalles de su relación que, de momento, prefieren mantener alejada de los focos.

No han hecho ninguna aparición pública como pareja y, de hecho, podemos considerar como la primera confirmación oficial de esta relación el mensaje que él le ha dedicado a su chica por su cumpleaños.

Ha escogido una bonita fotografía en blanco y negro de la cantante y le ha dedicado unas palabras tan románticas que bien podrían haber formado parte de algunas películas de este género que ha protagonizado Tatum: “Te deseo el día más feliz posible con todo mi amor y mi luz. Viniste a este mundo en este día y lo prendiste de fuego. Has bendecido nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros corazones y nuestras vidas, así que gracias por ser como eres. Eres muy especial. Feliz cumpleaños, baby”.

“Feliz cumpleaños hermana”, compartía en redes Justin Timberlake. Ella Mai o Natasha Bedingfield son otras dos de las artistas que han querido mandarle sus felicitaciones.

No ha dejado duda de lo que siente por la cantante pese al poco tiempo que llevan juntos. Aunque es la primera vez que comparte lo que siente por ella, no es la primera vez que escribe algo sobre ella. En uno de sus últimos conciertos en Londres no dudó en escribir unas palabras de alabanza a su espectáculo: “Esta mujer se ha dejado el corazón en el escenario del Royal Albert Hall. Quien quiera que tuviera la suerte de verlo que sepa que ha asistido a algo muy especial. Wow”.

Comenzaron su relación poco después de que el actor se divorciase de Jenna Dewan con la que mantuvo una relación de 18 años, 8 de ellos como marido y mujer. Una relación que dio como fruto una hija en común. Jessie J, por su parte, no ha dado nunca el ‘sí, quiero’ y quien sabe, viendo el amor que se profesan, si él podría ser el elegido.

Desde luego ella parece estar atravesando una buena etapa en la que ha demostrado que tiene una gran confianza en sí misma y que le da lo mismo lo que opinen los demás. No hay más que ver una de sus últimas publicaciones en las que hacía referencia a su físico: “Para aquellos que me dicen que tengo celulitis. Estoy al tanto, tengo un espejo”.

Y tan orgullosa se siente de su cuerpo que ha decidido celebrar su cumpleaños publicando una foto en la ducha sin nada de ropa y con la compañía de un amigo en una actitud muy íntima. Vamos, una prueba más de que pasa del qué dirán.

Está feliz y al final eso es lo que importa. Ahora le toca comenzar a vivir sus 31 años y parece que va a hacerlo muy bien acompañada.