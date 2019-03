Los protagonistas de ‘After’ desatan la locura en Madrid

Los fans de After, la saga que convirtió a Anna Todd en una de las autoras más reconocidas por los jóvenes de medio mundo, han vivido una gran semana con la visita de la escritora que, en esta ocasión, nos ha visitado para presentar la peli que se estrenará el próximo 12 de abril. La Gran Vía de Madrid se ha llenado de fans enloquecidos deseosos de verles de cerca.

Ya nos había contado algunos detalles de la adaptación cinematográfica de la historia de Tessa y Hardin pero ahora que la cuenta atrás ha comenzado es hora de hablar con sus protagonistas: Josephine Lagnford, la hermana de la prota de Por trece razones y Hero Fiennes Tiffin, el actor que dio vida a Voldemort de pequeño.

“Hemos tenido mucha suerte con el reparto, toda la gente que ha trabajado en la película nos llevamos fenomenal, mucha suerte”, aseguraba el actor.

“Siempre hay expectativas a la hora de hacer un personaje así, tienes que intentar hacerlo lo mejor posible para representar el papel y estar a la altura”, confesaba ella que es consciente de que la saga ha sido un fenómeno editorial que ha generado muchas expectativas.

Hero da vida a un personaje con pasado oscuro y personalidad turbia. “Espero que no me hayan elegido por eso”, admitía tras preguntarle Dani Mateo si tenía algo de eso en común con su personaje, “los parecidos que tenemos son cosas que ocurren de manera natural. Creo que como actores nos centramos más en las diferencias con respecto a los personajes. Somos parecidos en algunos aspectos pero no somos exactamente lo mismo”.

En cuanto al origen de esta historia, Anna Todd recordó que “como lectora sentía que había leído muchas veces la misma historia y estaba un poco aburrida de lo que estaba leyendo y pensé, bueno, voy a tratar de entretenerme y divertirme, y la verdad es que fue un hobbie al principio”.

Ahora que el trabajo está hecho, a los actores les toca verse en la pantalla. “A mí me gusta verme porque aprendo mucho y con esta película no me ha gustado tanto porque hay cosas que pienso ‘esto podría haber sido mejor’”, confesaba Josephine.

En el caso de Todd, ha tenido que dejar su creación en manos de otros. “Siempre digo que es un bebé y lo dejas en manos de otra persona y esperas que todo vaya bien. Soy muy afortunada por haber podido involucrarme tanto en el rodaje así que he podido ser la babby sitter de mi bebé”, explicaba.

Lo cierto es que para los actores, dar vida a unos personajes que ya tienen una enorme legión de fans ha tenido que ser todo un reto. “Yo creo que te motiva”, asegura Hero, “hay que encontrar el equilibrio. Tienes que hacerlo bien y es una responsabilidad pero los fans nos han apoyado y eso ha sido de mucha ayuda”.

Ellos seguro que van a ganar muchos seguidores, pero, ¿son ellos fans de alguien o algo? Dale al play para descubrirlo. Eso, o cómo Hero vivió el rodaje de Harry Potter.