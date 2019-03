David Bisbal desvela lo que le enseñó el deporte para su carrera musical

A día de hoy, no hay quien le pare los pies a David Bisbal. El almeriense se ha convertido en uno de los artistas españoles más famosos de la industria musical. Con siete álbumes de estudio a sus espaladas, el ex triunfito no ha parado de cosechar éxito. De hecho, acaba de aterrizar en España tras estar varias semanas de gira por Estados Unidos.

Pero, mucho antes de que se convirtiese en la estrella que hoy conocemos, incluso antes de que pasase por la academia de Operación Triunfo, David tenía otra pasión: el ciclismo. El artista ha querido compartir con sus tres millones de seguidores de Instagram unas fotos antiguas en las que lo vemos practicando este deporte.

En la primera foto lo vemos súper adolescente, pedaleando de una manera muy profesional. En la segunda se encuentra encima de un coche, con las bicicletas atrás. Vamos, que no había quien lo parara.

David ha acompañado la publicación, que cuenta con más de 40.000 me gusta en menos de 24 horas, con un texto donde explica aquellos tiempos en los que entrenaba:

“No estoy seguro del año, pero tendría que ser el 96 o 95. Me pasaba las horas muertas en las carreteras de Almería entrenando con el equipo, aunque no obtuve grandes resultados deportivos, este equipo me dejó una gran herencia, me hizo ser disciplinado en mi gran profesión como músico y cantante. Os quiero, espero que os guste”.

Como podéis leer, aunque al cantante no le fue muy bien en aquel deporte, le sirvió para forjarse como músico. Y es que las dos profesiones son muy sacrificadas y necesitan mucha constancia.

Pero no es el único throwback que ha publicado Bisbal estas semanas. Hace una semana David se puso a rebuscar en el baúl de los recuerdos y encontró una de las fotos de su primer álbum Corazón Latino. Era 2002 y acababa de salir de la academia de Operación Triunfo.

“En abril de 2002 hicimos la sesión de fotos para mi primer disco ‘Corazón Latino’ con mi gran amigo José Irun. ¡Qué risas y qué bien lo pasamos en aquel entonces y cómo lo estamos pasando viendo ahora mismo con el equipo, comparando la foto con la película Blue Lagoon”.

¿Qué pensáis? ¿Se parece o no se parece Bisbal al protagonista de La Laguna Azul en esta foto?